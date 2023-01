Así luce el actor de ‘Smallville’ después de 11 años, ¿sí cambió?

‘Smallville’ fue una serie que marcó la vida de varios jóvenes y adolescentes. Por medio de esta producción, creada por Alfred Gough, se contaba los orígenes de Superman. Tom Welling fue el joven actor que representó a Clark Kent, actor que hizo suspirar a varias fanáticas de la serie.

Tom dejó de darle vida al joven que enfrentaba los problemas cotidianos de la vida adolescente en un pueblo llamado Smallville, Kansas (Estados Unidos), el pasado 13 de mayo de 2011, fecha en la que se emitió el último capítulo de la serie. Un año después, tuvo una aparición en Batwoman como un Clark Kent de otro universo, para luego protagonizar Professionals interpretando a Vincent Corbo.

En 2003 tuvo la oportunidad de interpretar el rol estelar en la película Cheaper by the Dozen y posteriormente en la serie Lucifer. En 2019 volvió al hacer el papel de Clark Kent, pero un crossover de series que reunió a varios de los superhéroes de DC Comics llamada Crisis on Infinite Earths.

Luego de esto y durante tres años atrás, Welling se dedica a cumplir con el cargo de productor ejecutivo de diferentes series y películas.

Tom Welling 11 años después de su aparición en Superman. - Foto: Instagram @tomwelling

Sin embargo, a partir del 6 de diciembre del año 2022, el actor hace parte de The Winchesters, Welling interpreta el papel de Samuel Campbell, el padre de Mary (Meg Donnelly), abuelo materno de Dean y Sam y patriarca de la familia Campbell Hunting.

Allí, al interpretar un papel de una persona de la tercera edad, el actor ha sufrido con un cambio de imagen bastante marcado.

Tom Welling en The Winchesters - Foto: Instagram@thecwwinchesters

Video: Henry Cavill anuncia oficialmente su regreso como Superman

El pasado lunes 24 de octubre de 2022, el actor Henry Cavill compartió un video en el que confirmó su compromiso de interpretar al héroe de DC, Superman, en futuras películas tras regresar para la escena de mitad de los créditos de Black Adam, que se estrenó meses atrás y que supuso su primera vez en el papel desde la Liga de la Justicia de 2017.

“Quería hacerlo oficial: estoy de vuelta como Superman”, dijo Cavill en un video. Allí aprovechó para agradecer a los fans, “sobre todo. Gracias por su apoyo y por su paciencia”. Añadió que lo que el público vio en Black Adam es una “pequeñísima muestra” de lo que está por venir.

Aunque no hay guionistas ni director vinculados, la intención es que Cavill protagonice al menos una película de Superman en solitario, su primera desde El hombre de acero de 2013. Otras apariciones en el cine podrían seguir a medida que DC Films se revisa bajo los nuevos jefes de cine de Warners, Michael De Luca y Pamela Abdy.

El video de Instagram llevaba semanas preparándose, y el momento elegido era después del fin de semana de estreno de Black Adam, cuando una buena parte del público vería su regreso. El momento también protegía la experiencia teatral de la película.

El viaje para que Cavill volviera a ponerse la capa fue tenso. La estrella de Black Adam, Dwayne Johnson, y su equipo se negaron inicialmente a la idea del cameo por el entonces jefe de la película de DC, Walter Hamada, que tenía sus propios planes para Superman.

Pero Johnson, cuyo representante, Dany García, quien también representa a Henry Cavill, se puso en contacto con De Luca y Abdy, que empezaron a trabajar en julio y dieron el visto bueno a la idea.

Sin embargo, allí no estaba claro si se podría llegar a un acuerdo para que Cavill participara en la película. El equipo de Black Adam filmó inicialmente a Superman con un doble de cuerpo y probó la escena sin mostrar la cara del personaje. Luego, el mes pasado, después de que se cerrara el acuerdo, Cavill filmó su parte en Londres, algo que enloqueció y sorprendió a los seguidores de Superman y de DC.