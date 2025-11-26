GENTE
Así lucía Mayerly Díaz, cantante de música popular, que murió en extrañas circunstancias: este fue el último video que compartió
La mujer de 32 años era madre de dos hijos, de 11 y 13 años de edad.
Luto en el mundo de la música en Colombia por la repentina muerte de la cantante del género popular, Mayerly Díaz, a la edad de 32 años.
Si bien, aún es un misterio las causas puntuales de la muerte de la artista, todo parece indicar que estaría relacionada con una cirugía estética que ella se habría realizado en Bogotá y que se le terminó complicando con el paso de los días.
Aseguran que la cantante, conocida como ‘La Voz de Quipile’, fue llevada el pasado fin de semana hasta el Hospital San Rafael de Facatativá, Cundinamarca, debido a un presunto paro cardiaco que tomó por sorpresa a su familia.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los médicos, la artista murió durante la madrugada del sábado 22 de noviembre.
Ahora, cuando han pasado pocos días de la muerte de la artista, que tenía dos hijos, de 11 y 13 años de edad, se conoció la última publicación que ella realizó a través de su cuenta en Instagram.
Se trata de un clic de uno de sus éxitos más recientes, “Con tus chiros a otra parte”, compartido en Instagram el 11 de noviembre del presente año.
Tras la muerte de la cantante, desde la administración distrital del municipio de Quipile, municipio de donde ella era oriunda, se pronunciaron al respecto, lamentando lo ocurrido.
“La Administración Municipal de Quipile, liderada por el alcalde Efrain Medina Valero, expresa su más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento. En estos momentos de dolor, elevamos nuestras oraciones a Dios por su eterno descanso y enviamos un mensaje de esperanza y fortaleza. Descanse en paz”, fue el mensaje compartido desde la Alcaldía de Quipile.