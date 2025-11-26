Murió Mayerly Díaz, cantante de música popular, tras procedimiento estético en Bogotá; estas serían las causas del deceso

La industria musical se encuentra de luto tras una inesperada noticia que salió a la luz recientemente en las plataformas digitales. El género popular quedó consternado tras conocerse la muerte de una de sus intérpretes, debido a una lamentable situación.

De acuerdo con lo que se reveló, quien perdió la vida fue Mayerly Díaz, cantante colombiana nacida en Cundinamarca, quien había llamado la atención con su talento en redes sociales y eventos. La mujer tenía 32 años y era conocida como ‘La voz de Quipile’, destacando con sus videos e interpretaciones.

Según se reveló, la artista murió en el Hospital San Rafael de Facatativá, Cundinamarca, luego de presentar complicaciones de salud. El deceso se dio en la madrugada del pasado sábado 22 de noviembre, días después de que ella se realizara, supuestamente, un procedimiento estético en Bogotá.

Noticias Caracol informó, citando al medio local Suba Alternativa, que Díaz habría presentado un fuerte deterioro de salud durante su recuperación, sufriendo un infarto fulminante. Aunque se continúa investigando el caso, lo que se sabe de forma preliminar arroja que su cuerpo no progresó de manera positiva y tuvo que recibir atención médica.

La alcaldía de Quipile se pronunció al respecto y envió unas palabras de aliento a su familia, donde dejaba una huella inmensa.

“La Administración municipal de Quipile en cabeza del alcalde Efraín Medina Valero, expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares por el fallecimiento de la Sra. Mayerly Díaz. Toda nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, se lee en el comunicado.

Su prima, Leidy Díaz, dejó unas palabras en medio de este doloroso momento: “Aún no lo asimilo, prima de mí vida. Crecimos juntas, luchamos siempre desde pequeñas. Dejas mi corazón en mil pedazos, te llevaste mi alma, te amaré por siempre y como siempre te decía, ‘que orgullosa me sentía de ti’. Te amaré por siempre”

Por el momento habrá que esperar a un informe oficial de las autoridades.

¿Quién era Mayerly Díaz?

Mayerly Díaz nació en Quipile y estaba creciendo considerablemente en la industria musical, promocionando sus canciones a través de las plataformas digitales. Era madre de dos menores de 11 y 13 años, y solía compartir parte de su proceso personal.

La colombiana estuvo promocionando uno de sus lanzamientos titulado Con tus chiros a otra parte, dándolo a conocer en plataformas como Instagram. De igual manera, sus seguidores la recordaban por letras como La gata de mi hermana, No supiste perder y Liberada.