Así podría ganar la lotería el 20 de diciembre: números de Walter Mercado para cada signo

Estas son las combinaciones que podrían llevarlo a convertirse en el ganador de un próximo sorteo de lotería o chance.

Laura Camila Másmela Bernal

20 de diciembre de 2025, 3:47 a. m.
Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.
Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre. Foto: Foto 1: Gettty Images - Foto 2: Getty Images

A pocos días de que se acabe el año 2025 y con la ilusión de que la fortuna toque a la puerta, miles de personas están atentas a las actualizaciones que comparte la familia de Walter Mercado, uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los números de la suerte.

Aunque falleció en el año 2019, su sobrina Betty B. Mercado comparte diariamente su legado por medio de El Herald de México, esperando que las combinaciones mágicas beneficien a los fans del astrólogo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este 20 de diciembre es ideal para tomar decisiones sin miedo y apostar por nuevas oportunidades. La determinación será clave para atraer la buena fortuna.

Números de suerte: 7, 14 y 29.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro encuentra estabilidad emocional y material, lo que crea un terreno fértil para atraer abundancia. Confiar en el proceso será fundamental.

Números de suerte: 6, 18 y 33.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Ideas, conversaciones y señales inesperadas pueden abrir caminos positivos, incluso en temas económicos.

Números de suerte: 5, 12 y 21.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Este signo de agua encuentra respuestas en su mundo emocional, lo que le permite tomar decisiones acertadas. El apoyo familiar también será clave.

Números de suerte: 2, 16 y 30.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Su liderazgo y carisma atraen oportunidades, incluso en el azar. La confianza en sí mismo será su mayor amuleto.

Números de la suerte: 1, 19 y 27.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La disciplina y el orden abren puertas. Virgo ve recompensado su esfuerzo y constancia, lo que puede traducirse en una sorpresa económica.

Números de suerte: 4, 20 y 28.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio emocional permite tomar decisiones más claras. Libra conecta con la armonía y eso se refleja en su suerte.

Números de suerte: 8, 15 y 24.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es un buen momento para confiar en la propia capacidad de transformación y atraer prosperidad.

Números de suerte: 9, 13 y 22.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario siente que todo fluye a su favor y que el universo responde a sus deseos con rapidez.

Números de suerte: 3, 11 y 25.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio recibe señales claras de avance y estabilidad, ideales para tentar a la suerte.

Números de suerte: 10, 17 y 26.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La originalidad abre caminos inesperados. Acuario atrae oportunidades gracias a su visión diferente y su capacidad de innovar.

Números de suerte: 7, 18 y 31.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad y la conexión espiritual envuelven a Piscis en una energía protectora. La gratitud y la fe serán claves para atraer la abundancia.

Números de suerte: 2, 14 y 23.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

