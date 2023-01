Así reaccionó Shakira a pregunta sobre su nueva canción; fue captada saliendo de su casa antes del estreno

Shakira causó furor en las plataformas digitales con el sorpresivo lanzamiento de Bzrp Music Sessions #53, un proyecto que realizó junto a Bizarrap, famoso productor argentino. Ambos unieron sus estilos y terminaron construyendo una tiradera única y contagiosa, que actualmente la sacó del estadio en plataformas como YouTube y Spotify.

Shakira estrenó su canción el pasado 11 de enero de 2022. - Foto: Captura de video/YouTube @Bizarrap

Sin embargo, previo a todo el auge que tuvo este tema, los medios españoles estuvieron al pendiente de los movimientos de la colombiana en España. Varios paparazis siguieron a la barranquillera, al punto de observar sus desplazamientos y sus apariciones en público, horas antes del lanzamiento.

De acuerdo con lo plasmado por CHANCE, de Europa Press, un reportero captó a Shakira saliendo de su casa, mucho antes de que el videoclip fuera publicado de forma oficial. La cantante apareció en su auto, evitando el contacto directo con la prensa.

En las imágenes que se difundieron se detalló que el paparazi se acercó a la ventana del conductor, registrando a Shakira sentada al volante mientras se organizaba para emprender su camino. El hombre la interrogó sobre la canción, intentando conocer detalles de lo que se observaría en el resultado.

Sin embargo, la artista pop reaccionó de una forma seria, no contestó ninguna pregunta y únicamente siguió su viaje en el auto, dejando atrás las cámaras que estaban ubicadas afuera de su hogar. Medios aseguraron que era la forma de guardar silencio y dejar que el proyecto hablara por sí solo.

#VÍDEO | Shakira prefiere no hablar de su sorprendente colaboración con Bizarrap, en la que lanza más de un dardo a su expareja, Piqué, y a su nueva novia, Clara Chía https://t.co/LFaLLfb9jR pic.twitter.com/eB8KU1V2RQ — CHANCE (@CHANCE_es) January 11, 2023

Piqué habría “huido” de España tras el lanzamiento de la canción de Shakira; Clara Chía estaría “bastante agobiada”

Ante la incertidumbre de los fanáticos, el famoso periodista español Jordi Martin fue el encargado de revelar un particular detalle del exfutbolista y la reacción que, posiblemente, habría tenido al conocer sobre este estreno de la carrera de su expareja.

El paparazi compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde aprovechó para mencionar el impacto de esta canción.

“El tema mundial que explotó por el temazo de Shakira, sabía que iba a lanzar canción con Bizarrap, pero jamás me imaginé que fuera a ser un temón de este calibre”, comentó el español, puntualizando en que nunca imaginó el tipo de letra que llevaría la producción.

No obstante, en el clip que subió a su perfil, Martin afirmó que Piqué no estaba en España y había “huido”, pues contaba con conocimiento del día en que saldría a la luz esta canción de Shakira con Bizarrap.

“Hay novedades de Piqué, el deportista no se encuentra en España. Piqué ha huido y tenemos que decir que Gerard sabía el día del estreno de esta canción y ha decidido huir de España”, agregó en el clip.

La cantante dejó sin palabras con el estreno de su nuevo tema, el cual es una tiradera directa para Piqué. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

En diálogo con Lo sé todo, Jordi Martin comentó un poco sobre este viaje del español y afirmó que, aunque todo estaba relacionado con temas laborales, se le hacía mucha coincidencia que precisamente eligiera este día para abandonar España.

“Es alucinante porque todo el mundo está volcado con ella, todo el mundo dice que es brutal. Sabía que iba a lanzar con Bizarrap, lo anuncié desde agosto en El gordo y la flaca, pero no me imaginé jamás esa letra con cada puñal, en cada frase y con todo tan estudiado en general. No se merece menos. Piqué decidió huir de España y se encuentra en Los Ángeles, está en Estados Unidos como una escala de un viaje. Tuvo una reunión de trabajo, pero para mí es un cobarde”, dijo el paparazi en el programa colombiano.

El comunicador mencionó que Clara Chía sí estaba en España y estaba lidiando con el impacto de esta canción, ya que no comprendía “el ataque” de Shakira contra ella.

“Clara Chía si acudió a su puesto de trabajo con cara depresiva y afirmando que no entiende el ataque de Shakira. Clara es la más buscada en Barcelona en este momento, está bastante agobiada”, agregó.