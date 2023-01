Avatar, imparable en la taquilla de todo el mundo: ¿Cuál es el secreto de su éxito?

Los seguidores de esta historia de James Cameron tuvieron que esperar más de una década para ver la segunda parte. Pero las cifras de ‘Avatar: The Way of Water’ dejan claro que valió la pena.

La más reciente película de James Cameron, Avatar: The Way of Water, que se estrenó el pasado 16 de diciembre en todo el mundo, se mantiene a la cabeza de la taquilla de Estados Unidos, pues, logró más de 86 millones de dólares, recaudados durante el tercer fin de semana en pantalla.

La secuela de la película de 2009 ha superado con creces la barrera de los mil millones de dólares en recaudación a nivel global en poco más de dos semanas en cartelera. Con más de 1.400 millones de dólares ya se ha desmarcado de Black Panther: Wakanda Forever y está cerca de superar la recaudación total del gran éxito de 2022 en los cines, Top Gun: Maverick.

El esperado filme de James Cameron, del que el propio director anunció hace pocos días una tercera parte, cuenta con más de 400 millones de dólares acumulados en taquilla, solo en Estados Unidos, y a nivel global ha logrado recaudar más de 1.401 millones de dólares, colocándose como el segundo filme más taquillero de 2022.

Detrás de cámaras y escenas de la esperada secuela de James Cameron. - Foto: 20th Century Studios

Hasta ahora, tan solo ha sido superada por Top Gun: Maverick, una historia que supuso el regreso triunfal de Tom Cruise, que alcanzó los 1.488 millones de dólares a nivel internacional durante su permanencia en las salas de cine. De mantenerse esta bonanza en el número de espectadores, el filme de Cruise podría perder el título como el filme más taquillero de 2022.

Avatar: The Way of Water tiene además el logro de haberse convertido en la segunda parte de la película más taquillera de la historia, que alcanzó los 2.922 millones de dólares a nivel mundial. Y sus fanáticos tuvieron que esperar 13 largos años para ver este sueño cumplido.

Otra de las hazañas de esta producción es que ha sido la película más cara de la historia, con un presupuesto que oscila entre los 350 millones y los 400 millones de dólares, según publicó hace unos días el medio especializado The Hollywood Reporter.

“Es jodidamente muy cara”, aseguró el director Cameron en una entrevista con GQ en la que él mismo dice haberles advertido a Disney y 20th Century Studios que hacer esta película de alta tecnología no era muy buen negocio.

La cinta se estrenó hace 36 años. (Photo by Paramount Pictures/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images) - Foto: Corbis via Getty Images

Según lo dicho por Cameron, Avatar: El sentido del agua tendría que ser la tercera o cuarta película más taquillera para empezar a ser rentable y cubrir los gastos de producción. Algo que solo sería posible si superaba los dos mil millones de dólares de recaudación.

Ahora, sin embargo, ha reculado y ha corregido sus cálculos, admitiendo haber sido impreciso con aquellas cifras y aclarando que, de hecho, la película está muy cerca de empezar a ser rentable. Poco más de dos semanas después de su estreno.

Otras taquilleras

Luego de esta creación de James Cameron, la película más taquillera fue Puss In Boots: The Last Wish, que recaudó más de 22,5 millones de dólares en taquilla nacional, mientras que Black Panther: Wakanda Forever, continúa su camino en salas con 6,5 millones de dólares con el tercer puesto.

Después de estas películas se ubica la exitosa biografía Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody, con 4,8 millones de dólares y Babylon, de Damien Chazelle, con más de 3,4 millones de dólares.

Además, en la lista de películas taquilleras en toda la historia se ubican:

1. Avatar (2009): 2,922,917,914.

2. Vengadores: Endgame (2019): 2,797,501,328.

3. Titanic (1997): 2,201,647,264.

4. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015): 2,069,521,700.

5. Vengadores: Infinity War (2018): 2,048,359,754

6. Spider-Man: No Way Home (2021): 1,916,306,995

7. Jurassic World (2015): 1,671,537,444

8. El Rey León (2019): 1,663,075,401

9. Los Vengadores (2012): 1,518,815,515

10. Furious 7 (2015): 1,515,341,399