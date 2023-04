Bad Bunny le pidió un consejo a José Feliciano en Coachella para “olvidar un amor”, esto le respondió

En el marco del segundo fin de semana del mítico festival Coachella, Bad Bunny fue invitado para ser uno de los headliners. De hecho, se convirtió en el primer cantante latino y de habla hispana en liderar el tradicional evento que se realiza en Indio, California.

Durante su show, Bad Bunny estuvo acompañado por varios artistas, entre ellos José Feliciano, a quien no dejó abandonar la tarima sin compartir su sabiduría en temas del corazón.

Y es que Feliciano, quien actualmente tiene 77 años, es reconocido como uno de los máximos exponentes del bolero en Latinoamérica. Éxitos como No hay sombra que me cubra, Ay, cariño, Paso la vida pensando y Me has echado al olvido, entre otros, se mantienen en la memoria de sus fanáticos.

Siendo el amor y el desamor algunos de los temas más recurrentes en sus canciones, el cantautor nacido en Puerto Rico es toda una autoridad en la materia.

Sentado junto a José Feliciano, Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre de pila de Bad Bunny— procedió a pedirle un consejo “para olvidar a un amor”.

La respuesta fue corta, sensata y realista: “búscate otra”, dijo don José. “Porque si no te quiere, ¿qué vas a hacer?”, agregó.

“Tienes razón. Muchas gracias por ese consejo”, replicó Bad Bunny para continuar el show interpretando el éxito La canción.

El llamativo momento trascendió a las redes sociales y plataformas digitales, donde el video no tardó en hacerse viral y motivar un amplio listado de comentarios.

“Así de simple, para qué complicarse la vida, ya lo sabes Benito”; “ja, ja, ja, pos está bueno el consejo” respondieron algunos usuarios al video difundido en Twitter.

“Bad Bunny, gran ser humano. Siempre deleitándonos con su música. Gracias, José Feliciano. Leyendas”; “el gran José Feliciano!” “🙏 Wow 🤩 yo no era fan de Bad Bunny 😂, pero cantar con Regional Mexicano, Grupo Frontera y ahora con el señor José Feliciano 🥰🥰🥰”; “qué honor cantar con José Feliciano 👏👏👏”, expresaron algunos usuarios en TikTok.

“En medio de tantas y tantos, nunca hubo uno como yo”: Bad Bunny se lució en Coachella y sorprendió acompañado de Post Malone

Bad Bunny se ha convertido en uno de los cantantes más destacados y codiciados en el mundo de la industria musical, además de ser uno de lo más influyentes y escuchados en su género, la música urbana o reguetón.

La vida le sigue sonriendo al cantante puertorriqueño, más conocido como el conejo malo; a su lista de triunfos profesionales se suma ser el primer cantante latino en encabezar la lista del cartel de artistas y bandas presentes en el festival Coachella 2023.

La presentación del artista se llevó a cabo la noche del viernes 14 de abril, en Indio, California. Benito Antonio Martínez Ocasio le dio inicio a su show proyectando un video, en donde habla en español, y menciona el sueño que se está haciendo realidad para él, al poder estar en tarima en medio de dicho festival, además destacó a algunos artistas que pasaron por dicho escenario antes que él.

“Lo más increíble es que de tantas y tantos, nunca hubo uno como yo, hoy es la primera vez que muchos me verán, hoy es la primera vez que yo los veo, hoy es la primera vez que un Benito cierra una de esas noches épicas en el Valle de Coachella”, expresó el artista puertorriqueño.

La presentación de Bad Bunny duró al rededor de una hora, en tarima lo acompañaron artistas como Post Malone y el dúo Jowell & Randy. Con los últimos interpretó el éxito conocido como Safaera.

Bad Bunny también aprovechó la ocasión para dirigirse a sus fans y a aquellos que estaban viendo su presentación de manera online. El artista aseguró que varias de las cosas que se publican en la prensa son tergiversadas y no lo identifican, en lo absoluto, además mencionó que todos ven una parte de la vida de los famosos por redes sociales, pero en realidad no conocen su corazón, ni la manera como piensa.

“La gente a veces piensa que conoce la vida de los famosos y no es así (… ) no saben, lo que pensamos, lo que sentimos, no sabe como en realidad vivimos. En las redes sociales, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de los que siente un corazón, por eso yo les digo que lo que vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean; y el que quiere conocerme de verdad, yo lo invitó a mi casa ¿quién quiere conocerme?”.

Ya agregó “Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, usted nunca me va a conocer por un video que se haga viral en TikTok, usted nunca me va a conocer por una entrevista o algo que salió o que dijeron (…) que se cambia el mensaje. Si usted me quiere conocer, yo lo invito a mi casa y nos tomamos un par de cervezas”.

En medio de su reflexión, el artista enfatizó que a lo largo de su carrera ha conocido mucha gente linda, pero también ha conocido mucha gente fea, sin embargo, concluyó que “de ambos se aprende”.