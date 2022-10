Beatriz Álvarez-Guerra: revelan aterradores detalles de su accidente

Los sueños de una de las promesas actuales del cine y la televisión española, Beatriz Álvarez-Guerra, se apagaron. Una terrible noticia enlutó a España y el mundo, al conocerse que la famosa actriz - que participó en proyectos destacados de cine, teatro y televisión como ‘La noche árabe’, ‘10 pelis’, ‘Mi sombrero’, ‘Los inocentes’, ‘Lucha de clases’, ‘Se fue’ y ‘Vino y te fuiste antes de tiempo’ - perdió la vida en extrañas circunstancias. Por esta razón, sigue saliendo a la luz sorprendentes detalles de su fatídico accidente automovilístico, que terminó con la carrera prometedora de una joven de tan solo 28 años de edad.

La mujer se encontraba en compañía de su novio, cuatro años menor que ella, quienes decidieron tomar unas vacaciones en la provincia de Pontevedra, en España, pero jamás imaginaron la tragedia en la que terminaría.

En el momento del hecho su pareja era quien iba manejando el carro, sin contar con una licencia de conducción, ocurrido en el kilómetro 1 de la PO-235 del municipio de Cercedo-Cotobade, Valongo. Sin embargo, la pareja cayó al río Almofrei de Cotobade, un gran afluente en Galicia, y su compañero sentimental fue el único sobreviviente del accidente.

Según las autoridades, el vehículo de color rojo atravesó la carretera por donde iba para luego dar varias vueltas y caer al río. El novio de la actriz habría podido salir por la ventana, suerte contraria a la de Beatriz. El joven buscó ayuda con algunos vecinos del lugar, pero no tuvo mucha suerte al tratarse de una zona poco transitada, y sus esfuerzos e insistentes gritos de auxilio no sirvieron de mucho. Según su versión, no pudo hacer uso de su celular porque éste quedó en el agua.

Finalmente, la actriz se ahogó al quedar atrapada en los asientos traseros del auto.

Transcurrida más de una hora del accidente, los organismos de rescate llegaron a la zona e intentaron reanimarla sin obtener éxito alguno, pues había permanecido mucho tiempo en las profundidades del río; incluso, las maniobras para rescatar el cuerpo estuvieron obstruidas porque el agua estaba turbia y repleta de aceite, haciendo más difícil el trabajo.

¿Qué pasará con el joven pareja de la actriz?

El hombre, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, será investigado por supuesto homicidio imprudente además de delito contra la seguridad vial. Según el Código Penal de España, esta conducta puede ser penalizada con hasta seis años de cárcel si “se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos”.

¿Qué produjo el accidente? Según versiones de las autoridades, la tragedia pudo haber sido ocasionada por una distracción por parte de su compañero sentimental, quien en ese momento conducía el automóvil.

El novio decidió acogerse a la ley de no declarar, prefirió mantenerse en silencio, según fuentes de la agencia Europa Press. A pesar de que fue puesto en libertad, por decisión de una jueza, sus cargos se mantendrán, por lo que se espera una acusación formal y el inicio de las respectivas audiencias para establecer las circunstancias del accidente y por qué no contaba con licencia de conducción.

Muchos usuarios en las redes sociales han enviado mensajes lamentando la noticia y dándole el último adiós. Otros han aprovechado para alzar su voz de protesta contra aquellos que movilizan vehículos sin tener los papeles en regla y hacen un llamado a las autoridades para que se hagan cargo de la situación, que no solo afecta a España, sino a las carreteras de todo el mundo.

Este accidente recuerda los trágicos decesos como el de la actriz colombiana Adriana Campos, quien murió junto a su esposo en 2015, y la del cantante vallenato Martín Elías, los dos por causa de un accidente automovilístico.