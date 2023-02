“Biológicamente es un hombre”: reconocida presentadora desató controversia por comentario sobre dueña de Miss Universo

Miss Universo 2022 hizo historia por todos los cambios que tuvo su más reciente edición, la cual se realizó el pasado 14 de enero de 2023. Ahora al mando de la empresaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip, el concurso ha estado en la mira de la prensa mundial, pues su nueva dueña también estará detrás de Miss USA y Miss Teen USA.

El certamen, donde quedó como ganadora R’Bonney Gabriel, fue centro de todo tipo de reacciones en las plataformas digitales y los medios internacionales, debido a diversos detalles que llamaron la atención. Muchos criticaron la victoria y coronación de la representante de Estados Unidos, ya que esperaban que Miss Venezuela, Amanda Dudamel, recibiera el premio y el primer lugar.

A pesar de que el reinado se llevó a cabo semanas atrás, el tema volvió a tomar fuerza en redes sociales, debido a un comentario que lanzó una presentadora en pleno programa en vivo. Una cuenta de Twitter recopiló el video del inesperado momento, donde la comunicadora soltó unas palabras que hacían referencia a la dueña de Miss Universo.

De acuerdo con lo que se apreció en un clip, Lili Estefan, integrante de El gordo y la flaca, se encontraba en una de las transmisiones junto a su compañero Raúl de Molina, dialogando sobre la Anne Jakkaphong, propietaria de la organización de Miss Universo y la victoria de R’Bonney Gabriel. La cubana comenzó a hablar sobre la empresaria y terminó refiriéndose al género de la tailandesa, asegurando que “biológicamente era un hombre”.

“Yo la estaba viendo, biológicamente creo que la dueña del concurso es un hombre”, dijo Estefan, a lo que su colega le respondió: “No, no, es mujer”.

La presentadora continuó expresando su punto de vista, afirmando que había leído sobre Jakkaphong y que no entendía bien el tema de su transición, pues la empresaria es una mujer trans.

“Bueno, se viste como mujer, pero creo que biológicamente todavía es un hombre. No es lo que yo leí ayer, lo busqué específicamente y decía que biológicamente es un hombre y no entiendo todavía eso”, agregó, mientras le preguntaba a un integrante de la producción sobre este tema.

Los usuarios en redes sociales arremetieron contra la latina, señalando que era “ignorante” al referirse de tal manera al género de otra persona, sin comprender o respetar realmente la vida ajena.

Tras lo ocurrido en pleno programa en vivo, semanas atrás, Lili Estefan se disculpó, a través del mismo espacio, y envió unas palabras a la comunidad LGBTI, asegurando que expresaba estas palabras desde el cariño y el amor.

“Quiero resaltar a esta nueva dueña del concurso porque es un reflejo total de los logros que están alcanzando y también quiero aprovechar este momento para mandar una disculpa con todo mi amor y mi cariño a toda esa comunidad que tanto quiero”, puntualizó, retractándose de sus comentarios.

Miss Universo: R’Bonney Gabriel respondió a las críticas por supuesto fraude luego de su coronación

Días después de la coronación, se generó una controversia porque diferentes expertos, exjurados y fanáticos, indicaron que la victoria fue arreglada. La ganadora de Miss Universo concedió una entrevista a Insider y habló de la poca importancia que les da a las críticas y a quienes afirman que Amanda Dudamel, Miss Venezuela, debía salir ganadora.

En un nuevo pronunciamiento que hizo en la revista People, sostuvo que ella había trabajado muy duro para ganarse ese título y que hacía caso omiso a sus haters y detractores. “Honestamente, no soy alguien que se tome muy en serio. Me encanta ver los memes. Me hacen reír. Me estaba riendo de mí misma cuando subí al escenario”.

Además, se refirió a la ola de críticas que tuvo por no poder caminar correctamente cuando lució su traje de “Mujer en la luna” durante la velada de coronación. “El traje pesaba demasiado para que lo portara más de 30 minutos, a lo mucho (…) Me dolió la espalda al final de la noche. Decidí usar tacones en vez de zapatos deportivos. No sé por qué hice eso, pero ¡lo hice!”.

Para R’Bonney Gabriel, las críticas no son un obstáculo para continuar llevando su mensaje sobre el cuidado del medioambiente, como lo quiso representar con su traje hecho de materiales reciclados. Por el contrario, la nueva Miss Universo espera poder cambiar la percepción que muchos tienen sobre ella al pensar que su triunfo fue por favoritismo y no por esfuerzo.

“Esta es una oportunidad para demostrarle al mundo que, a pesar de enfrentar negatividad –creo que todos experimentamos un poco de odio en el internet– que no dejes que te perturbe. Y creo que esta es una gran oportunidad para mí, para dar el ejemplo”, expresó.

Y finalizó: “Me tomó tres años llegar hasta aquí, trabajando todos los días sin parar. Y solo quiero compartir la historia de lo que pasa tras bambalinas y cómo puedes lograr algo que parecía imposible”.