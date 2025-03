Bordillo de Shakira: dejan en evidencia graves errores ortográficos en placa que instalaron en Barranquilla

Shakira generó gran sensación hace unos días tras salir a la calle camuflada junto a sus hijos para poder disfrutar de la Guacherna. La artista aprovechó que estaba realizando los conciertos de su gira Las mujeres ya no lloran y pasó un agradable momento en la ciudad de Barranquilla.

No obstante, la situación ha desatado fuertes críticas debido a que el objeto en cuestión contiene un mensaje que tiene varios errores ortográficos; lo que ha generado burlas a través de las redes sociales.

Shakira: dueña de la casa del bordillo donde se sentó la artista cuenta por qué no se enteró de ese momento, pese a estar adentro

Los errores no pasaron desapercibidos en palabras como “sentó”, “disfrutó” y hasta el mismo nombre de la artista, ya que no se utilizó la letra mayúscula para iniciarlo, por lo que las críticas y las burlas no se han hecho esperar.