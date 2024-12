Se especuló además que ese enlace no iba durar mucho, pero les han dado una bofetada a quienes murmuraron de esa manera, pues ahora están más unidos que nunca y ella no deja de elogiar la excelente calidad humana de su marido , de quien se enamoró a primera vista.

La novedad de la niña tomó a más de uno por sorpresa. No solo porque Cameron está en una edad en la que es difícil ser madre primeriza, sino porque la última vez que fue vista en público, a finales del año pasado, no estaba embarazada . A raíz de ello, se ha tejido la hipótesis de que la criatura sea adoptada, una alternativa a la que la actriz se manifestó abierta en una entrevista .

En todo caso, no parece que la verdad se vaya a saber por el momento, ya que en la misma publicación en que compartieron su alegría, fueron muy enfáticos en que querían proteger a toda costa la privacidad de su hija , por lo cual no publicarían fotos ni darían más detalles del nacimiento.

Desde entonces, ha hecho pocas apariciones ante las cámaras. En una de ellas confirmó que no extraña la actuación y que no está haciendo nada. Ahora, con Raddix en su vida, seguro que no le quedará ni un minuto en medio de pañales, trasnochadas y juguetes.

