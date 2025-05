Camilo Trujillo reaccionó en SEMANA a la condena de Epa Colombia: “No podemos pelear”

“La verdad no teníamos una amistad, si tengo varios conocidos que eran muy allegados a ella y esta noticia, obviamente, me parece triste porque yo sé que ella en su momento tuvo errores en sus comportamientos, pero yo creo que uno tiene derecho a reivindicarse, yo creo que ella lo hizo”, dijo Camilo.

“Yo no soy la ley, ni nada de eso, solamente que no me parece que le den tantos años, cuando hay personas que han hecho cosas tan horribles acá en Colombia, las cuales hacen que uno se pregunte cómo es que están libres, y una persona que hizo algo feo esté así, cuando hay personas que han matado y no están en la cárcel”, dijo.