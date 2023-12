Carolina Cruz y Jamil Farah mostraron cómo está su relación a pesar de vivir en diferentes países

Del mismo modo, aclaró en otras entrevistas que se sentía cómoda con su soltería porque había comprendido que era mejor estar en calma que intranquila en una relación que ya no estaba funcionando. “Cuando mis ojos no brillaban más, ahí me di cuenta de que era el momento de separarse. Ser feliz en tu soledad. Sanar para volver a volar y descubrir lo hermosa que es la soledad en paz y calma”, mencionó en diálogo con ‘Los Informantes’.