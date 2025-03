Carolina Gaitán se contagió con covid-19: envió contundente mensaje en sus redes sociales

“Les cuento que cuando todos pensábamos que el covid era una gripa más, me dio y me ha dado superfuerte, estoy en mi quinto día. Lo más difícil ha sido la separación física de mi bebé por las precauciones que hay tomar, gracias a Dios estoy muy asistida y el bebé ha estado muy asistido también”.

La reflexión de Carolina Gaitán tras contagiarse de covid-19

“¿Quiénes me han acompañado durante este Covid? Podrán imaginarse que mi gato ha estado al pie del cañón, no se le pega nada y él está ahí. También he estado viendo series en este tiempo, les tengo que recomendar la que más me gustó, se llama Disclaimer, en español Desprecio, es espectacular, la tienen que ver”.