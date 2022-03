Carolina Ramírez, de ‘La reina del Flow’, cambia su look para una nueva producción

Carolina Ramírez ha sido reconocida en Colombia por diferentes producciones como La Pola y La reina del flow, las cuales le han permitido posicionarse a nivel nacional e internacional.

Ahora, la actriz sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de ‘look’ que causó reacciones tanto a favor como en contra.

En la publicación, Ramírez posó con un corte muy corto, a diferencia de la larga cabellera que tenía acostumbrados a sus seguidores en La reina del flow.

Antes de que la cuestionaran, la actriz acompañó la imagen con la frase “este corte me hace feliz, bai”, dando a entender que no le importa lo que piensen de su nuevo look.

Lo cierto es que este corte ha sido un proceso que ha tenido la actriz por varios meses, ya que hace poco había mostrado un corte inicial con una fotografía usando un vestido y un color de labios rojo.

En ese momento, aseguró: “Look de 48 horas. (Publico para inmortalizar) Porque todo es efímero… (próximamente ‘Amanda’ tomará su lugar @unicornio_film) Gracias a @jepalenci y a @sean_derbees por su increíble maquillaje y peinado (corte), pero más por su energía”.

Ahora, Ramírez, que se mudó recientemente a México para continuar con sus proyectos de actuación, sorprendió con un segundo corte que suscitó comentarios como: “Ella es actriz y estos cambios los hace para encarnar personajes, además cualquier corte le queda bien”; “Te ves linda pero me gusta más con el cabello largo”; “Si a ella la hace feliz, pues bien por ella, ¿no?”.

Así quedó su rostro tras accidente

Los procedimientos de belleza, cuando salen bien, pueden ser una de las mejores opciones para resaltar o mejorar algunas zonas del cuerpo. Sin embargo, cuando salen mal, este tipo de ‘arreglos’ puede dejar marcas de todo tipo.

Ejemplo de esto es el caso de Carolina Ramírez, quien también por medio de su cuenta de Instagram mostró los efectos que le dejó una depilación con cera en la parte superior de su cuerpo, especialmente el cuello.

“La quemada que yo me mandé. Resulta que a mí me crecen pelos en toda esta parte”, dijo la actriz señalando los laterales de su cuello.

Desde que cambió su residencia a Argentina, Ramírez no ha podido conseguir quién le ayude con un buen procedimiento de depilación, y tal parece que aún sigue sin hallar a la persona correcta para esta tarea, pues las quemaduras en su piel son notables.

“Yo venía haciéndome láser, llevo muchas sesiones, pero desde que llegué a Argentina no conozco a nadie que me haga láser y me mandé una depilación con cera. Miren la irritación tan hija de (…) que tengo ahora”, añadió.

Asimismo, la protagonista de La hija del mariachi indicó que le preocupaba mucho el estado de su piel, pues no sabía si las marcas en su cuello serían permanentes o se desvanecerían.

Sus seguidores empezaron a escribir en la red social varios consejos para tratar esa irritación. Algunos le indicaron varios tips que, aseguraron, debería tener en cuenta para una futura depilación con la cera.

“Debiste usar un talco de bebé y después usar las bandas. Literal te quemaste. Y se pondrá peor, mucha crema hidratante. Literal, lo que callamos las mujeres”; “las depilaciones con bandas producen ese tipo de irritaciones, aplícate áloe vera, es buenísimo” y “no se preocupe Carolina eso solo es irritación”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Instagram.

Sin embargo, algunos usuarios, tanto hombres como mujeres, se mostraron sorprendidos no solo por la irritación en la piel, sino porque no sabían que en el cuello de las mujeres también podría crecer vello. ¿Qué tal?