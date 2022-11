Carolina Soto mostró a sus fans cómo lucen las habitaciones de sus hijos

Carolina Soto se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. El pasado 13 de octubre, la caleña fue tendencia en las redes sociales debido a la forma en que socorrió a una artista que se desmayó cuando un grupo de actores estaban dando una muestra de El Principito, el musical en ‘Día a Día’. Fueron varios los comentarios elogiando el gesto de la presentadora que, cuando vio lo sucedido, pidió que mandaran a una pausa comercial.

Ahora Soto ha decidido abrirle las puertas de su casa a sus millones de seguidores de Instagram. Todo empezó cuando, la famosa habilitó la caja de preguntas y respuestas, fue ahí cuando le preguntaron cómo eran las habitaciones de sus dos hijos, Violetta y Valentino. Por lo que, sin mayor problema, a través de un video dejó ver cómo están amobladas las alcobas de sus hijos y, de inmediato, varios usuarios no pasaron desapercibidos algunos detalles.

Primero mostró el de su pequeña, en el cual predomina el color rosado y destacan la cama, el armario, un escritorio, una mesa de noche, un puf baúl y un espejo grande. Pero un hecho que generó intriga es la cámara de seguridad que hay en una esquina del techo.

“Este es el de Viole; rosadito porque es su color favorito. Tiene su escritorio, su espejito y el closet”, mencionó la presentadora.

Luego, procedió a mostrar la alcoba de Valentino; también dejó ver algunos muebles similares como la cámara de seguridad, pero en este caso, el color que predomina es el azul.

“Este es el de Valentino. La cama es del mismo tamaño, sino que está en otra posición. Siempre me preguntan por qué la cama de Valentino es chiquita y la de Violetta es más grande. El televisor está guardado y tiene su escritorio, y este que es su preferido”, manifestó Soto.

Según las imágenes que dejó ver la famosa colombiana, su residencia cuenta con una gran vista de Bogotá ya que, al parecer, viven en un piso alto de un exclusivo edificio residencial.

Carolina Soto presumió su lujosa casa campestre

Hace algunos días, Soto decidió compartir uno de sus más grandes sueños que cumplió hace un año, de la mano de su esposo Germán González, pensando en sus dos hijos. Se trata de la compra de una enorme casa ubicada cerca de Bogotá con piscina y diferentes zonas para compartir en familia.

Desde el momento en el que lograron cumplir este proyecto, la presentadora se mostró feliz y empezó a compartir con sus seguidores varias fotos y videos de lo que ha sido el proceso de remodelación, incluyendo esos detalles de decoración como espejos, muebles, lámparas, alfombras, cuadros y más elementos que le dan un toque especial a la propiedad.

Las zonas que más han llamado la atención de los internautas son la sala y el comedor, además de del área de BBQ. En una de sus publicaciones, hechas en Instagram, Carolina Soto explicó que los baños tienen acabados rústicos y el material de la piscina es piedra Bali, especial para darle una sensación de frescura y que también funciona como un agente purificador de agua.

La casa de la presentadora de ‘Día a día’ se encuentra exactamente en el municipio de Villeta, en Cundinamarca, y el color crema es el que resalta dándole un toque de elegancia y seriedad.

“En este proyecto nos enfocamos en mobiliario sencillo, pero detalles muy especiales”, señaló Soto en sus historias de Instagram.

A pesar de que al principio se mostró emocionada por este logro, la comunicadora decidió dejar de compartir tanto contenido relacionado con su nuevo hogar debido a las reacciones que tuvieron algunos usuarios cuando hizo lo mismo con su apartamento, que también fue el resultado de mucho esfuerzo y trabajo.

“Voy a ser muy sincera, en algún momento de mi vida cuando recibí mi apartamento nuevo, los involucré muchísimo en todo y les mostré todo el apartamento y demás, con todo el cariño, el amor y el esfuerzo que fue tenerlo”, dijo hace varios meses en medio de una ronda de preguntas en su cuenta Instagram.

“Era para mí un logro impresionante, entonces lo hice con todo el corazón y después me di cuenta de que existen muchas personas que no lo ven así, como un logro o un sueño que tuve, sino que lo ven de otra forma maluca y esta vez dije ‘Ay no, yo ya aprendí ese espacio va a ser mío’”, finalizó.