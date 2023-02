Cintia Cossio ya no puede más con la nueva canción de Shakira, la odia

La ‘influencer’ no soporta más escuchar frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

La última canción de Shakira, ‘BZRP Session # 53′, ha dado de qué hablar por todo el mundo y la farándula colombiana no ha sido ajena a todo el tsunami dramático que se armó por las referencias de la canción y los dardos venenosos directos a Piqué y su nueva novia Clara Chía, quienes ya se muestran juntos en redes sociales como si nada estuviera pasando.

Una de las famosas que se ha referido a la canción es la influencer Cintia Cossio, quien ha tenido una opinión muy distinta a la de la mayoría de las personas de los medios, quienes le han mostrado su apoyo a Shakira con su catarsis. La hermana de Yeferson Cossio ha dejado muy claro que no le gustó dicho sencillo, pues no le pareció que la barranquillera hiciera esa letra.

Muchos seguidores se le fueron encima y ella no tuvo ningún reparo en defender su posición y seguir adelante con su vida y su contenido, que es uno de los más consumidos en el país, más que todo en redes sociales como Instagram y OnlyFans.

Pero Cossio volvió a generar revuelo en las redes sociales porque otra vez se refirió de forma negativa sobre la canción, que ya se ha metido en lo más profundo de su cerebro y muy a su pesar recuerda con el más mínimo atisbo de lo que dice el sencillo, ya sea porque ve un Ferrari, porque tiene que lidiar con la prensa o porque está masticando su comida.

“Estoy mamada de ese lero lolé lolé, y si no es eso es ‘me dejaste con la deuda en la hacienda, de vecina a la suegra’, odio esa canción… La he escuchado completa una mera vez y me la sé toda, no entiendo cómo me la sé toda, odio, odio esa canción”, declaró la paisa en sus historias de Instagram.

No todo lo que tiene que ver con Shakira le genera repudio a la influencer, todo lo contrario, ella es fan de la barranquillera; sin embargo, es este nuevo sencillo el que no soporta, más porque no se lo puede sacar de su mente.

“Yo soy ‘fan’ de Shakira, yo la amo y me le sé todas las canciones… ‘Para amarte…’, pero esa canción la odié y me la sé toda. ¿Y les cuento algo? Esta semana soñé con esa canción, es horrible”, confesó Cossio mientras disfrutaba de los filtros que ofrece la aplicación y hasta cantó imitando la voz gutural de la intérprete de Monotonía.

“Fácil, no la escuche y sea feliz, así de fácil”, “Confirmó, no quiere decir que el Bzrp esté mal, pero hasta publicidad han hecho con eso, uishh aburren a la gente”, “Llamando la atención”, “Qué fácil, no la escuche y deje ser feliz”, “Payasa... La fama de Shakira es por el talento que tiene para componer, cantar y producir música; pero a ella... que ahora anda en OnlyFans…”, “Esta qué… Mmmm, la canción es genial, la sacó del estadio Shakira”, “Por qué no se alegran del éxito de una colombiana que ha puesto el país en lo más alto a nivel mundial, de verdad que la envidia es la peor arma”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la compilación de la historia en Instagram.

De los hermanos Cossio Cintia es la que menos da de qué hablar y que genere polémica ella sola es muy raro, pues las veces que genera titulares en la prensa es porque le sucedió algo no tan grato o porque termina siendo víctima de las bromas pesadas que le hace su hermano Yeferson, quien produce de una forma asombrosa los malos momentos que le hace pasar a ella, a su mamá y algunos amigos influencers con los que mantiene, actos que quedan registrados en videos que facturan más de seis ceros en la cuenta del paisa.