Claudia Bahamón dio sentida despedida a Juliana Galvis tras quedar eliminada de ‘MasterChef Celebrity’: “Siempre estará a tu lado”

No obstante, recientemente, Claudia Bahamón llamó la atención en redes sociales con un inesperado y sentido mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde despedía a la reciente eliminada de MasterChef Celebrity . La conductora del formato no dudó en expresar sus sentimientos, emocionándose por todo lo que vio de la participante en el reality .

Según se detalló, la presentadora le dedicó un emotivo mensaje a Juliana Galvis, quien quedó fuera de la competencia al perder el reto de eliminación contra Daniela Tapia, Juan Pablo Barragán, Martha Isabel Bolaños, El Negrito W y Diego Sáenz. La receta que realizó la celebridad no le alcanzó para quedarse en el juego, pues su pasta no tenía salsa y la cocción no era la apropiada.