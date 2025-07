Claudia Bahamón se destapó sobre nostálgico momento que vivió y expuso sentido detalle: “Días en los que por dentro estoy rota”

Seguido a esto, la conductora de televisión, que hizo llamado de atención en el reality , ue enfática en que se vio como una mujer sensible, humana, transparente y distinta, reflejando siempre eso. A pesar de que la veían sonriente y en su rol de presentadora, muchas veces la realidad era complicada y no se encontraba bien.

“Porque aunque a veces parezca que siempre estoy bien, no siempre lo estoy. Mi trabajo como (presentadora) animadora puede ser profundamente hermoso, pero también retador. Hay días en los que por dentro estoy rota, cansada o simplemente vulnerable. Pero debo llegar con una sonrisa, con la energía arriba, sosteniendo no solo un equipo de trabajo, sino también el ánimo de quienes esperan lo mejor de mí ”, afirmó.

“Y aun así, lo hago. Me hablo con compasión, me abrazo por dentro, y me repito que puedo. Que aunque duela, este trabajo también me cura. Que cuando estoy en el set, algo en mí se repara. A veces fuerte, a veces no tanto. Y está bien. Porque todos tenemos momentos de debilidad, y se vale sentirlos. Se vale llorar, respirar hondo, temblar un poco. Y también —sobre todo— se vale decirnos cosas bonitas", comentó.