¿Cómo afecta a los signos del zodiaco la Luna Llena del 3 de enero del 2026?

La noche del 3 de enero llega la primera luna llena del año 2026 y con ella, muchos buscan identificarse con cada uno de los simbolismos que este cambio de fase genera.

En astrología, la Luna Llena intensifica las emociones, revela verdades ocultas y empuja a los 12 signos del zodiaco occidental a cerrar ciclos necesarios para avanzar con mayor claridad durante el nuevo año.

Horóscopo Foto: Tomada de lacuarta.com

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un momento clave para sanar asuntos del pasado y encontrar equilibrio entre la vida privada y las exigencias externas.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La comunicación es importante. Tauro podría recibir noticias importantes o verse impulsado a expresar sentimientos que llevaba tiempo guardando.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis reflexiona sobre su relación con el dinero, pero también con aquello que le brinda seguridad emocional.

¿Cómo limpiar los cuarzos en Luna llena y para qué sirve?

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer se conecta profundamente con sus emociones y con su intuición. Es una etapa de autenticidad, donde mostrarse tal como es se convierte en fortaleza.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Debe hacer una pausa necesaria para soltar cargas emocionales y descansar del ruido externo. El autocuidado y la introspección serán fundamentales.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo encuentra apoyo en su entorno y comprende que compartir metas puede abrir puertas inesperadas. El trabajo en equipo se fortalece.

Luna llena Foto: 123rf

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra se enfrenta a decisiones importantes relacionadas con su trabajo y su imagen. Encontrar equilibrio entre ambición y bienestar personal será la clave.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio siente el impulso de explorar nuevas ideas, viajar o profundizar en creencias que le den sentido a su camino.

Horóscopo gitano: los signos del zodiaco que recibirán armonía y dinero gracias a la Luna llena

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario se enfrenta a procesos de transformación interna que permiten soltar viejas cargas. Es un momento de sanación y renovación emocional.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio evalúa compromisos y vínculos importantes, buscando mayor honestidad y empatía. El diálogo sincero será fundamental.

La luna llena del castor será visible a comienzos de noviembre. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario siente la necesidad de mejorar hábitos y cuidar su salud física y mental. Pequeños cambios pueden generar grandes beneficios.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis conecta con su lado artístico y emocional, encontrando placer en la expresión de sentimientos. El amor y la inspiración fluyen con fuerza.