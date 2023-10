“¿Compitiendo con Yina Calderón?”, Marcela Reyes baila de forma sensual y genera gran debate en las redes sociales

Marcela Reyes es una mujer de amores y odios en las redes sociales, dado que siempre que publica algún tipo de contenido los comentarios positivos y negativos no se hacen esperar. Esto sucede muy a menudo y no importa de qué naturaleza sean sus videos o sus fotos, siempre hay algún usuario que no está de acuerdo con lo que muestra y genera un revuelo mediático de índole nacional.