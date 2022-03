Compositora de ‘Toitico Bien Empacao’ recibió la nacionalidad colombiana

La Vicepresidencia de la República anunció este viernes la nacionalización de siete ciudadanos extranjeros más que tomaron juramento de nacionalidad colombiana por adopción en el Palacio de San Carlos de la Cancillería en Bogotá.

Entre los nacionalizados está Katie James, cantautora anglo/irlandesa radicada en Colombia desde su niñez, que deleitó al público con su hermosa voz, a ritmo de la música colombiana que la apasiona, y conocida hace unos años en las redes sociales por su canción “Toitico Bien Empacao”, en la que resalta el poder de la música colombiana.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dio la bienvenida a los nuevos ciudadanos colombianos y resaltó que todos y cada uno de ellos tienen historias distintas pero un común denominador, son personas que llevan muchos años viviendo en Colombia, varios de ellos muchos años esperando la nacionalidad.

“Quiero felicitar a todos y cada uno porque, por distintas razones, llegaron a este maravilloso país del cual nos sentimos tremendamente orgullosos, absolutamente bendecidos de ser colombianos”, indicó la vicepresidenta canciller.

Por su parte, Katie James se mostró muy emocionada con su nueva nacionalidad y señaló que de esta manera se siente aún más enamorada de Colombia, país que la recibió desde muy niña y donde asegura tener grandes recuerdos a lo largo de su vida.

“Llegué a este país cuando tenía apenas dos años y crecí en el Tolima. He vivido en el Caquetá, en Huila, en Popayán, aquí en Bogotá, pero ya tener la nacionalidad colombiana es como tener ese punto final que tanto me hacía falta”, dijo James.

James nació en Inishfree, una isla ubicada en el sur de Irlanda. A sus dos años llegó a Colombia con su familia y se instaló en el Tolima. En ese departamento participó en la formación de una comunidad angloirlandesa llamada Atlantis, en la que James aprendió y compartió sobre música y naturaleza.

Su familia en general disfrutaba de las artes: se interesaban por enseñarles a los más pequeños la tradición musical de Irlanda y, aunque no tenían energía eléctrica, se rodeaban entre canciones y versos silvestres durante las festividades. A sus nueve años tomó clases de violín y aprendió a leer partitura. Fueron tiempos de ensueño en los que ella señala que se dieron sus inicios artísticos.

“Me siento feliz, me siento honrada, amo la cultura colombiana, he sido una embajadora de la música colombiana en el exterior porque siempre que salgo canto bambucos, guabinas y pasillos. Me siento agradecida y afortunada de tener una vida en este país tan hermoso”, agregó Katie James.

Con más de 2,8 millones de vistas en Facebook y 250.000 en YouTube, el sencillo de Katie James, ´Toitico Bien Empacao´, se convirtió en 2019 en un gran éxito en Colombia. Nacida en la República de Irlanda y de madre inglesa, James asegura que se siente más latina que europea.

Entre las demás personalidades que también recibieron la nacionalidad colombiana está monseñor Fadi Bou Chebl, originario del Líbano asignado por el Vaticano al país, que ahora se convierte en ciudadano colombiano por adopción.

También el empresario aeronáutico brasilero Luis Ignacio Stein; la hermana Dolores Eugenio Morales, quien vive en Colombia desde 1990; Mansi Shah, profesional norteamericana que vino desde Estados Unidos a trabajar en Colombia, e Indira Tibisay Ramírez Valdez, ciudadana venezolana radicada en el país hace varios años.