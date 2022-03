Residente estrenó nuevo video en el que se refirió a las protestas en Colombia

El pasado 3 de marzo, Residente sorprendió a propios y extraños con la ‘tiradera’ que le hizo a su colega J Balvin, a quien tildó de “racista”, “copia” y “bocón”, después de algunos roces que los artistas han tenido en los últimos meses.

Según explicó el músico puertorriqueño, en su nueva canción mostrada en el canal de YouTube del productor y DJ argentino Bizarrap, Balvin puede considerarse como una “mentira” en el mundo de reggaetón, por lo que, sin dudarlo, decidió dedicar “par de líneas a un pendejo ahí del género urbano”, haciendo referencia al cantante colombiano.

“Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokemón. La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón. Esto es más bajo que eyacular sin erección” y “Como le dicen por ahí, “Josecito, no tienes calle. Por eso tienes los nudillos blanditos”. Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro. Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano, sin huevos”, son dos de los fragmentos más importantes en esta ‘tiradera’ que recibió toda clase de comentarios, tanto a favor como en contra.

Residente ahora habla de la historia reciente en Colombia

Sin embargo, en medio de lo que muchos colombianos consideran es una situación personal, ya que René Pérez (nombre real de Residente) se empeñó contra un compatriota, ahora salió el intérprete de ‘Ojos color sol’ con una referencia a Colombia, esta vez con una canción en la que habla de las protestas sociales y las problemáticas de Latinoamérica.

En su nuevo sencillo, titulado ‘This is Not America’ (Esto no es América), Residente hace una crítica a la participación de Estados Unidos en los grandes problemas de Centro y Sudamérica, asegurando que este país es responsable de muchas de las situaciones de violencia, corrupción y muerte que se presentan en la región.

Asimismo, tildó al país del ‘Tío Sam’ como el máximo ejemplo del imperialismo y colonialismo en el mundo.

De esta forma, en el caso de Colombia, René habló de las protestas sociales vívidas en los últimos años, así como otras problemáticas: falsos positivos, narcotráfico y la forma cómo se ha manejado la migración venezolana en el país.

“Los paramilitares, la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcos gobiernos, todo lo que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles las invasiones, los emigrantes sin papeles, cinco presidentes en once días, disparo a quema ropa por parte de la policía, más de cien años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura”, dice un fragmento de la canción.

Igualmente recordó que su canción se puede tomar también como una crítica a la canción This is America, interpretada por Childish Gambino, en la que el cantante afroamericano tilda los problemas de Estados Unidos como los de toda América, cuando, según explica Residente, no es así.

“Somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano (…) esto sí es América”, canta René.

Hasta el momento en el que fue escrito este artículo, el video oficial de la nueva canción de Residente ya había sido reproducido más de 3,4 millones de veces, con más de medio millón de Me Gusta en YouTube; esto en menos de 24 horas desde que fue estrenada la pieza audiovisual.