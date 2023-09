Con explosivas fotos, Shakira presume su flexibilidad en los ensayos para su presentación en los ‘MTV Video Music Awards’

Entre las artistas más reconocidas a nivel mundial y que ha tenido una gran trayectoria en la industria musical está la artista colombiana Shakira, quien será la protagonista principal de esta ceremonia, pues tendrá una presentación especial y un reconocimiento de gran magnitud. Aunque por el momento no se conocen los detallas de su presentación en New Jersey, la artista sorprendió a sus fans en redes sociales con unas explosivas fotos donde presume su gran flexibilidad a sus 46 años con las poses de la canción “She Wolf”.

La barranquillera dejó con la boca abierta a más de uno con estas explosivas fotografías donde se ve que no le pasan los años y sigue mantenido la misma flexibilidad que tenía hace más de 15 años. Por su parte, los seguidores de la cantante no pasaron desapercibidos en los comentarios, por lo que no solo admiraron la flexibilidad de la artista y le atinaron a la canción donde hizo dichas poses, sino que también sacaron a relucir la infidelidad de su ex Gerard Piqué con Clara Chía.