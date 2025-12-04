Concierto de Rosalía en Bogotá: precios de la boletería para la presentación de la española

La estrella musical española Rosalía anunció este jueves 4 de diciembre que la gira mundial de su cuarto álbum Lux empezará en Francia en marzo de 2026 y llegará a Latinoamérica en julio de ese año.

El calendario de la gira publicado por la cantante catalana en Instagram describe una gira del 16 de marzo al 3 de septiembre, con un primer concierto en Lyon, en Francia, cuatro conciertos en Madrid y otros cuatro en Barcelona, y una primera y única parada en Bogotá el 16 de julio, trampolín para las fechas latinoamericanas.

Después de Bogotá, Rosalía ofrecerá conciertos en Santiago de Chile (24 y 25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto), Río de Janeiro (10 de agosto), Guadalajara, México (15 de agosto), Monterrey (19 de agosto), y Ciudad de México (24 y 26 de agosto).

La gira concluirá en San Juan de Puerto Rico el 3 de septiembre.

Después de la explosión internacional que supuso su segundo álbum, El mal querer (2018), donde aportaba una vanguardista lectura del flamenco que domina, y el impactante Motomami (2022), Rosalía, de 33 años, sorprende ahora con un disco más espiritual y con toques sinfónicos.

Los temas incluyen fragmentos en más de una decena de idiomas, entre los que destacan el castellano y catalán, así como el latín, el italiano, el inglés y el alemán.

Concierto de Rosalía en Bogotá: fecha, lugar y precios de las boletas

Este concierto, que llena de gran expectativa a sus seguidores, cuenta con las siguientes localidades y precios:

Tribuna fan sur: Aforo: 155 | Precio: $739.000 | Servicio: $132.000 | Total: $871.000

Aforo: 155 | Precio: $739.000 | Servicio: $132.000 | Total: $871.000 Piso 2 (202 - 206 &214 - 218 primeras filas): Aforo: 674 | Precio: $539.000 | Servicio: 97.000 | Total: $636.000

Aforo: 674 | Precio: $539.000 | Servicio: 97.000 | Total: $636.000 Piso 2 (202 - 206 & 214 - 218 últimas filas): Aforo: 1.865 | Precios: $499.000 | Servicio: $90.000 | Total: $589.000

Aforo: 1.865 | Precios: $499.000 | Servicio: $90.000 | Total: $589.000 Piso 2 (207 - 213): Aforo: 1.108 | Precio: $469.000 | Servicio: $84.000 | Total: $553.000

Platea : Aforo: 3.200 | Precio: $439.000 | Servicio: $79.000 | Total: $518.000

: Aforo: 3.200 | Precio: $439.000 | Servicio: $79.000 | Total: $518.000 Piso 3 (306 - 314): Aforo: 1.819 | Precio:_ $279.000 | Servicio: $50.000 | Total: $329.000

Aforo: 1.819 | Precio:_ $279.000 | Servicio: $50.000 | Total: $329.000 Piso 3 (302 - 305 & 315 - 318): Aforo: 2.639 | Precio: $239.000 | Servicio: $43.000 | Total: $282.000