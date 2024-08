Conozca el importante y rentable negocio que tiene a Paola Jara fuera de los escenarios

Los mejores éxitos musicales de Paola Jara

Mala mujer, Salud por él, Prohibido, usted no me olvida, No será fácil, Pedazo de carne, Murió el amor, Que sufra, que chupe y que llore, No me preguntes entre otros. La artista ha sido nominada a numerosos premios, incluyendo el premio “Mi Gente” y el premio “Nuestra Tierra”, para el año 2021 ganó el premio a la mejor Artista Regional Popular de los Premios Heat 2021.