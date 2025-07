Aunque el salsero optó por la cautela y no ha querido pronunciarse sobre el tema, la polémica cobró fuerza luego de tener un incidente que ocurrió en Medellín, donde ambos debían ensayar para un concierto.

Maluma abrió su corazón y soltó contundentes palabras: “Que lo quieran a uno por lo que es y no por lo que aparenta ser”

Contexto: Maluma abrió su corazón y soltó contundentes palabras: “Que lo quieran a uno por lo que es y no por lo que aparenta ser”

Según comentó el locutor Enrique Santos, amigo de ambos, Marc Anthony viajó desde Miami para el ensayo, pero al llegar al recinto, Maluma ya no estaba. El colombiano explicó que había esperado y decidió marcharse, lo que llevó al intérprete de ‘ Vivir mi vida ” a regresar a Miami y cancelar su participación en el show.

Santos, en esta oportunidad, defendió públicamente el profesionalismo del artista puertorriqueño, asegurando que “no sube a un escenario sin ensayar; tiene que tener todos sus músicos. Él no canta con playback, él canta con su orquesta completa” , y subrayando el respeto que Marc Anthony tiene por su público y su trabajo.

El locutor también indicó que, aunque no sabe a ciencia cierta qué ocurrió entre ellos, el esfuerzo del cantante por viajar y la falta de condiciones para ensayar justifican su decisión de retirarse del evento.

Por el momento, Marc Anthony ha preferido no pronunciarse al respecto y continúa centrado en su gira europea, disfrutando del éxito y la compañía de su familia, y manteniendo la discreción ante las polémicas que rodean su vida profesional y personal.

Así nació la amistad entre Marc Anthony y Maluma

“He sido fan de él desde niño, mis padres me criaron con su música. Un día me dijeron que él quería conocerme, él estaba viviendo en Miami y yo también estaba por Florida. De repente recibí un mensaje de texto que decía: ‘Hey, bro, ven un rato a mi casa’, y yo quedé como ‘¿Qué? ¿Eres Marc? Ok, está bien’”, recordó Maluma.