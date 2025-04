Cristina Hurtado reveló delicado tema de salud por el que tuvo que someterse a incómoda cirugía: “Se tenía que hacer”

Es importante destacar que Cristina Hurtado, en enero de 2024, a través de las plataformas digitales, reveló que estaba sufriendo de un pterigión, una afección ocular que causa el crecimiento anormal de tejido sobre la córnea , convirtiéndose en un peligro para la vista. La ex Protagonista de Novela fue clara en ese instante en que no se había operado por temor al procedimiento, pero sabía que debía hacerlo por cuidado.

“¿Sí ven esto que tengo acá? Eso se llama un pterigión y me lo voy a tener que operar, ya el médico me dijo: ‘te tienes que operar’, lo que pasa es que le tengo miedo a la operación, por eso no lo he hecho, me da mucho miedo, no sé”, dijo en ese momento.