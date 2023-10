“Cuando nos metieron en el refugio, entré en pánico”, exreina del Carnaval de Barranquilla cuenta los momentos de terror que vivió en Israel

“Acabamos de aterrizar en Londres, gracias a Dios y gracias a los que estaban pendientes. Me llegaron todos los mensajes. La verdad es que fue un susto y una situación horrible. Y no hago sino rezar por toda la gente que está allá todavía… Me sentía hasta enferma cuando me estaba yendo, porque yo entiendo el privilegio de poder salir de una situación así, pero tanta gente que no tiene esa oportunidad, que no tiene ese privilegio, ahora esa es su vida y tienen que vivir de esa manera”, expresó la exreina a través de un clip que publicó en su cuenta oficial de Tik Tok.