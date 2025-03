Dani Duke reaccionó a los malos comentarios que recibe La Liendra en ‘La casa de los famosos’

“Es duro cuando las personas dicen un comentario o hablan de él, no tan positivamente, obvio a uno se le arruga el corazoncito, pero uno no puede gustarle a todo el mundo, eso ya lo sabemos, él es tranquilo, esa es su forma de ser, la verdad, y sí, es conciliador . Desde el principio dijo que no quería generar problemas o polémicas, quería crear su contenido y hacerlo sano, siento que eso es lo que está haciendo”.

Por otro lado, Dani se mostró objetiva y afirmó que aunque La Liendra ha tenido errores, día a día ha demostrado el tipo de persona que es: “ Ha fallado como todos, todos han fallado en la casa, a veces yo lo veo y yo digo ‘este niño ¿de dónde se apaga?’ , la verdad es que es super hiperactivo, pero en cuanto a lo que el prometió, lo está cumpliendo. Mauricio fue a trabajar, no fue de vacaciones, no fue a hacer amigos, y el está cumpliendo con su contenido”.

“A unos les ha gustado y a otros no, a mí me escriben todos los días y me dicen: ‘Daniela, son las 6 de la mañana, ¿Mauricio que hace bailando?’, pero otros me dicen en la calle como ‘mi tía pensaba mal de él y ya lo ama, ya es su favorito dentro de la casa’, entonces él se está mostrando como es y la gente lo quiere o no, es por lo que es como persona”.