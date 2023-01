Dania Méndez, de ‘La Casa de los Famosos 3′, destapó por qué terminó con integrante de Piso 21

Dania Méndez se dio a conocer en la televisión internacional con la participación que tuvo en el reality mexicano Acapulco Shore, donde compartió con figuras como Brenda Zambrano, Manelyk González, Jawy Méndez, Luisa ‘Potro’ Caballero y Karime Pindter. Su paso por las temporadas causó revuelo en el público, al punto que dividió a los espectadores que la apoyaron cuando terminó involucrada en peleas y discusiones con otros compañeros.

De igual forma, la creadora de contenido fue blanco de reacciones por el noviazgo que llevó con un cantante colombiano, con quien se mostró en varias ocasiones en redes sociales. En la actualidad, la mexicana se robó la atención de los curiosos con su trabajo en formatos de MTV y de Telemundo, tal y como es el caso de La Casa de los Famosos 3, donde ingresó para ganarse el premio mayor y avanzar hasta el final.

La modelo es reconocida por su aparición en Acapulco Shore. - Foto: Instagram @dania.mndz

En los primeros días de estadía en esta producción, Dania Méndez quiso socializar, compartir y dialogar con sus compañeros, relatando un poco de su vida personal. En estas charlas, la latina abrió su corazón y reveló la razón por la que terminó su relación sentimental con Lorduy, integrante de la agrupación Piso 21.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en un video de Instagram, la influencer mexicana estaba dialogando con una de sus compañeras y aprovechó para sincerarse sobre lo que ocurrió con el artista colombiano. La creadora de contenido fue clara en que todo acabó por una infidelidad que descubrió en un regalo que le dio, quedando completamente devastada.

“El karma existe. Cuando yo me entero fue porque lo vi todo, vi cómo se decían: ‘Paso por ti mamacita, todo muy rico’, preciso en el Apple Watch que le regalé en diciembre. En ese momento yo dije: ‘¿Qué?’”, dijo, a lo que la otra participante del reality indagó sobre cómo pasó todo.

La creadora de contenido habló de lo que sucedió con el cantante colombiano. - Foto: Instagram @dania.mndz

“Yo en ese momento estaba en Medellín, no estando en mi país, sin mi mamá y sin mi familia, ahí sola. Su familia me vio llorar, me vio berrear, y que ahorita esté la amante ahí en su casa, se me hace una burla, una falta de respeto, y una falta ante sus valores como familia. La hermana me vio revolcándome y solo los bendigo, que les vaya bien”, mencionó, puntualizando en el actuar de la familia de Lorduy.

Méndez aseguró que no confrontó al cantante por esta situación, pero que sí tenía todas las pruebas de lo que ocurrió entre ellos. La también modelo señaló que su expareja seguía viendo sus fotos en WhatsApp, por lo que le quedaba claro que tampoco le daba el lugar a su novia actual.

“Él hasta la fecha ve las fotos de mi WhatsApp, hasta la fecha no le da el lugar ni a la novia. Yo solo pienso que pobrecito porque al final del día pudo quedarse con la que tenía que ser. Yo lo perdoné, pero no era lo que yo quería”, comentó.

Por último, un detalle que llamó la atención de los curiosos fue que una cuenta de chismes compartió las fotografías que serían las pruebas de dicha traición. Las imágenes son del accesorio tecnológico que le regaló Dania al cantante, donde se pudo ver claro el tipo de textos que se enviaba el artista con la mujer.

Ante las declaraciones de la influencer en el programa, Lorduy recurrió a su cuenta oficial de Instagram y publicó un texto, dando razones de lo que salió a la luz.

Integrante de Piso 21, quien tomó el lugar de Llane. - Foto: Instagram @lorduypiso21

“Tuvo que esperar a un fkn reality pa’ hacer show. Me vale una v%$#, yo sigo en lo mío, enfocado en lo realmente importante. ¡Las relaciones a distancia no van! Se los digo por experiencia. ¡Ah! Y nadie es de palo”, escribió el cantante.