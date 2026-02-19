Ana González sigue creando inspirada en su país profundo y la galería Sean Kelly sigue exponiendo su producción artística y acercándola al público. En esta ocasión, presentan Río, la tercera exposición individual de la artista colombiana en dicho espacio.

La muestra parte de la idea del río como un cuerpo vivo y un lugar de memoria, y propone un recorrido por paisajes fluviales y selvas tropicales donde naturaleza, territorio y experiencia se entrelazan. A través de textiles, pinturas, porcelanas y un video, González construye una narrativa sensible sobre la transformación del paisaje y la fragilidad de los ecosistemas desde una mirada profundamente latinoamericana.

Obra 'Río' Foto: Óscar Monsalve

La exposición reúne nuevas obras de la serie Devastaciones, desarrollada a partir de imágenes de ríos de la Amazonía y de la cordillera de los Andes. En estas piezas, la artista deshila manualmente la imagen, hilo por hilo, dejando ver el desgaste progresivo del territorio y el impacto silencioso de la acción humana.

La introducción de tonos rosados, inspirados en los atardeceres amazónicos, y de dorados que remiten al mito de El Dorado, replantea la noción de riqueza, desplazándola de la extracción de recursos hacia el valor de la biodiversidad. Los verdes recurrentes refuerzan esta tensión entre naturaleza y economía, vida y explotación.

Obra 'La Ceiba', detalle Foto: Óscar Monsalve

Las pinturas, dibujos y acuarelas se presentan como paisajes en tránsito, donde las formas parecen disolverse entre brumas y lluvias. En ellas, la imagen no se fija del todo, sino que aparece y desaparece, convirtiendo la pintura en un ejercicio de memoria y resistencia frente a la pérdida. Este mismo equilibrio entre belleza y fragilidad atraviesa las esculturas en porcelana Limoges, que representan flores tropicales suspendidas, delicadas y vulnerables.

Los recorridos de la artista por ríos selváticos alimentan sensorialmente la muestra. Foto: Archivo de la artista

La muestra incorpora además un video inmersivo que recoge sonidos de agua y aves, grabados durante los recorridos de la artista por ríos selváticos, reforzando la dimensión sensorial y experiencial del proyecto.

Ana González presenta su tercera exposición individual en la galería Sean Kelly de Nueva York. Foto: Óscar Monsalve

La exposición concluye con una vitrina que reúne cuadernos de viaje, bocetos y pequeños objetos recolectados, conformando un archivo íntimo que da cuenta del proceso, el desplazamiento y la observación constante del territorio.

Obra 'Río', detalle Foto: Óscar Monsalve

Río es una reflexión sobre ríos y selvas en riesgo, pero también sobre su persistencia y soberanía. A través de su obra, Ana González sigue invitando al público que se expone a su obra a repensar su relación con la naturaleza y a reconocer la responsabilidad colectiva de cuidar los territorios que sostienen la vida y la memoria.