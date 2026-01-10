Último adiós a la artista colombiana Beatriz González: revelan detalles de sus exequias en Bogotá

En horas de la tarde del viernes 9 de enero de 2026, se confirmó el fallecimiento de la artista santandereana Beatriz González Aranda, considerada una de las artistas más influyentes del arte colombiano y latinoamericano.

La lamentable noticia la compartió inicialmente su hijo, Daniel Ripoll, y, minutos después, el periodista Alberto Casas, a través de los micrófonos de W Radio, mismo medio que recientemente reveló detalles de sus exequias en Bogotá.

Según la información difundida, la velación de la maestra Beatriz González será este sábado, 10 de enero, a partir de las 12:30 del mediodía en la Funeraria Gaviria.

En cuanto a sus exequias, la misma fuente señaló que se llevarán a cabo el domingo, 11 de enero, a las 10:00 de la mañana, en el Gimnasio Moderno.

Su deceso se dio a los 93 años, lo que generó una ola de reacciones por parte de diferentes figuras públicas de Colombia, como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien se pronunció a través de su cuenta de X con un corto, pero sentido mensaje en el que resaltó su legado.

“Paz en la tumba de la maestra Beatriz González, una de las artistas más importantes en la historia del país. En Bogotá, los columbarios del cementerio central son una huella indeleble de su talento y de su mirada única de la historia y la violencia en Colombia. A su familia, un saludo solidario”, anotó.

Entretanto, desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, lamentaron su fallecimiento afirmando que ha sido una “figura esencial del arte colombiano”, dejando una huella imborrable a través de la obra Auras Anónimas, ubicada en los Columbarios del Cementerio Central.

Esta obra, según ambas entidades, constituye hoy uno de los referentes más importantes del patrimonio cultural contemporáneo de Bogotá, siendo un reflejo claro del aporte de la artista en cuanto a la resignificación de espacios históricos a través del arte público.

“Su perspectiva única de la cultura popular y la política en Colombia dio lugar a la configuración de una voz artística que ha resonado a través, y más allá, del mundo del arte”, destacó, por su parte, la Bienal Internacional de Arte y Ciudad Bog25.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la maestra Beatriz González (1932–2026), una de las fundadoras del MAMM (Museo de Arte Moderno de Medellín) y figura central en la construcción de la modernidad crítica en América Latina”, agregó esta institución en una publicación realizada a través de su cuenta de X tras conocer la noticia de su muerte.