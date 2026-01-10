Cultura

Último adiós a la artista colombiana Beatriz González: revelan detalles de sus exequias en Bogotá

González fue considera una de las artistas más influyentes del arte colombiano y latinoamericano.

Redacción Gente
10 de enero de 2026, 3:56 p. m.
Beatriz González. Su fallecimiento fue confirmado por su hijo, Daniel Ripoll
Beatriz González. Su fallecimiento fue confirmado por su hijo, Daniel Ripoll

En horas de la tarde del viernes 9 de enero de 2026, se confirmó el fallecimiento de la artista santandereana Beatriz González Aranda, considerada una de las artistas más influyentes del arte colombiano y latinoamericano.

La lamentable noticia la compartió inicialmente su hijo, Daniel Ripoll, y, minutos después, el periodista Alberto Casas, a través de los micrófonos de W Radio, mismo medio que recientemente reveló detalles de sus exequias en Bogotá.

Entre lágrimas, Paola Turbay revela detalles inéditos del fallecimiento de Miguel Uribe: “El país se perdió de un gran ser humano”

Según la información difundida, la velación de la maestra Beatriz González será este sábado, 10 de enero, a partir de las 12:30 del mediodía en la Funeraria Gaviria.

En cuanto a sus exequias, la misma fuente señaló que se llevarán a cabo el domingo, 11 de enero, a las 10:00 de la mañana, en el Gimnasio Moderno.

‘Desafío Siglo XXI’: fecha y hora del regreso del ‘reality’ al Canal Caracol en 2026

Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes sorprendieron con emotivo gesto a una fanática que canta en la calle; la mujer rompió en llanto

Catalina Duque Abreu, más allá de la corona de Miss International 2025: “nunca fue un sueño ser reina”

Los invitados de lujo al Hay Festival y otras cinco noticias del espectáculo de la semana

Entre lágrimas, Paola Turbay revela detalles inéditos del fallecimiento de Miguel Uribe: “El país se perdió de un gran ser humano”

“No soy lesbiana ni tenemos un contrato”: Koral Costa rompe el silencio y lanza duras pullas tras su ruptura con ‘Bola 8’

Es oficial: BTS anuncia su regreso mundial en 2026: ¿Vendrán a Colombia por primera vez?

Luto en Colombia: fallece la pintora santandereana Beatriz González, referente del arte latinoamericano

Beatriz González presenta al fin sus telones ‘Guerra’ y ‘Paz’ en Colombia, en Casas Riegner de Bogotá

Beatriz González lleva su muestra ‘Guerra y Paz: Una Poética del Gesto’ a Tilburgo, Países Bajos

Su deceso se dio a los 93 años, lo que generó una ola de reacciones por parte de diferentes figuras públicas de Colombia, como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien se pronunció a través de su cuenta de X con un corto, pero sentido mensaje en el que resaltó su legado.

“Paz en la tumba de la maestra Beatriz González, una de las artistas más importantes en la historia del país. En Bogotá, los columbarios del cementerio central son una huella indeleble de su talento y de su mirada única de la historia y la violencia en Colombia. A su familia, un saludo solidario”, anotó.

Entretanto, desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, lamentaron su fallecimiento afirmando que ha sido una “figura esencial del arte colombiano”, dejando una huella imborrable a través de la obra Auras Anónimas, ubicada en los Columbarios del Cementerio Central.

Esta obra, según ambas entidades, constituye hoy uno de los referentes más importantes del patrimonio cultural contemporáneo de Bogotá, siendo un reflejo claro del aporte de la artista en cuanto a la resignificación de espacios históricos a través del arte público.

“Traicionó a su propio hermano por dinero y por poder”: la verdad detrás de la “tiradera” de Emiliano contra su padre, Pepe Aguilar

“Su perspectiva única de la cultura popular y la política en Colombia dio lugar a la configuración de una voz artística que ha resonado a través, y más allá, del mundo del arte”, destacó, por su parte, la Bienal Internacional de Arte y Ciudad Bog25.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la maestra Beatriz González (1932–2026), una de las fundadoras del MAMM (Museo de Arte Moderno de Medellín) y figura central en la construcción de la modernidad crítica en América Latina”, agregó esta institución en una publicación realizada a través de su cuenta de X tras conocer la noticia de su muerte.

