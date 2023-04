¿Daniela Ospina regaña muy fuerte a su hija? La propia Salomé respondió

Daniela Ospina es una de las famosas que más interactúa con sus seguidores en Instagram, asunto que la ha llevado a acumular más de 7 millones de usuarios que están muy pendientes de lo que ella publica en su perfil y en sus historias. Y es en este espacio de videos efímeros que permanecen al aire durante 24 horas, donde la deportista paisa da el espacio a sus fanáticos para que charlen con ella a través de la cotidiana dinámica de preguntas.

Una de sus seguidoras aprovechó para indagarle a Ospina sobre uno de sus aspectos como madre, faceta que la deportista muestra muy a menudo en sus redes sociales, pues como toda mamá orgullosa, ella publica todos los logros que su hija alcanza y los momentos memorables que vive con su pequeña Salomé, a quien tuvo cuando mantenía una relación con el futbolista colombiano, James Rodríguez.

Daniela Ospina habla sobre su hija Salomé Rodríguez y el uso del maquillaje - Foto: Cuenta de Instagram @daniela_ospina5

Gracias a todo este contenido que Daniela monta junto a su hija, ha hecho que la pequeña sea toda una celebridad y esté en el foco de los fans de Ospina, por eso dicha seguidora se atrevió a preguntarle a la paisa lo siguiente: “¿regañas a Salo? Se ve que eres una mamá muy comprensiva”, frase cuya respuesta no llegó por parte de la voleibolista, sino de la directamente implicada: Salomé.

En el video donde se publicó la pregunta de la usuaria se puede ver a la pequeña mirando fijamente a la cámara, para que los seguidores de Daniela pudieran ver el brillo vidrioso que tiene, pues minutos antes había llorado por una situación que le pasó y está relacionada con la pregunta hecha previamente.

James Rodríguez y Daniela Ospina - Foto: Instagram @salomerodriguezospi

“Mírenme los ojos… Pues, estaba llorando, porque le puse mucha sal a una comida y ella (Daniela) empezó a gritar… Y yo me asusté… Y después estaba sacando a Romero (su mascota), no lo encontraba porque no tenía la correa, me asusté y empecé a llorar… No se me perdió, pero se alejó de nosotros”, dice la pequeña muy convencida de sus argumentos contra su mamá.

“¿Entonces yo soy muy regañona?”, pregunta Daniela entre risas, obteniendo un “sí” rotundo por parte de su hija, quien no tuvo ningún reparo en dejar en evidencia a su madre, pues todos los seguidores tienen derecho a conocer una faceta que pocas veces se ve de la también modelo, aquella mamá que también es estricta e impone disciplina en el día a día de su convivencia con su hija.

Daniela Ospina y compleja situación con Salomé

Salomé Rodríguez comenzó a desaparecer de ciertos contenidos de sus padres, despertando curiosidad en más de uno que no la volvió a ver con sus videos de baile. Ante la incertidumbre que surgió, Ospina aprovechó una entrevista con Buen día, Colombia para sincerarse y contar la compleja situación que vivió con su hija.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el matutino del canal RCN, la empresaria conversó con los presentadores sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional. Mencionó un poco sobre su familia y el vínculo que crearon, manifestando lo bonito y estable que fluye entre todos actualmente.

Ana Karina Soto quiso indagar sobre las situaciones incómodas que aparecen en redes sociales y las constantes críticas que hacen los usuarios de estos escenarios, preguntando cómo las lidian en su día a día, sin dejar que les afecten. La empresaria y modelo no se quedó callada y comentó un poco de lo complicado que se torna lidiar con palabras de personas ajenas a su vida privada.

La colombiana afirmó que protegia a su hija de los comentarios malintencionados que había en redes sociales. - Foto: Instagram @buendiacolombia

“Es muy complejo, decirte que es fácil sería mentirte, porque lo que les dicen a los hijos duele más. A mí me pueden decir lo que quieran y he aprendido a manejarlo, pero que les hablen a los hijos es más duro, te toca”, expresó en el diálogo con el medio de entretenimiento.

Daniela Ospina afirmó que disfrutaba compartiendo los contenidos de su hija en redes sociales, pero varias palabras negativas y positivas la hicieron cuestionarse y cambiar esta dinámica. Pese al talento y la pasión que sentía la menor por esta actividad, a veces prefería retirarse y esquivar comentarios criticando cualquier aspecto de la vida de su hija.

“Me gustaría compartir más cosas de Salo, mostrar más videos de su baile, porque creo que tiene un gran talento y lo practica para mejorarlo, pero se me hace difícil porque estamos en un mundo en el que detrás de las pantallas es fácil juzgar”, reveló.