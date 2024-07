Danny Ocean, cantante venezolano, alza su voz contra fraude electoral en Venezuela: “Señores de las Fuerzas Armadas, los necesitamos”

Uno de los artistas venezolanos más activos en las últimas horas ha sido el cantante de música urbana Danny Ocean, la voz detrás de éxitos como Me Rehúso. (Photo by Atilano Garcia/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Estamos cansados de represión, de muertes y de violencia”