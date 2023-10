Dawer X Damper: de hacer música en la sala de su casa a los Grammy; la historia de los caleños aplaudidos por la revista Rolling Stone

Este álbum —producido y lanzado por Discos Fiera junto a su video en octubre del 2022— ya había sido reseñado por la revista RollingStone como el puesto número seis de la lista de ‘Los 50 Mejores Álbumes en Español del 2022′, no muy lejos de Motomami de Rosalía y Un Verano sin Tí, de Bad Bunny. Un disco en realidad muy distinto a lo que suele cocinarse desde Colombia al mercado internacional: no es salsa, no es cumbia, no es reguetón, aunque sí tiene influencias de todos estos géneros.