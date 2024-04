De grabar tiktoks a jugar con históricos del fútbol mundial: “Es una locura”

Lo más curioso del evento es que, precisamente, el joven tiktoker colombiano Borrego fue quien más se despertó la euforia entre los asistentes mexicanos más pequeños. “Es una locura. No pensé que me fueran a recibir aquí en México de esta forma. Cuando empecé a grabar mis videos hace 3 años no me imaginaba que podría ocurrir esto”, destacó.