“Decido estar soltera por ahora”: Jessica Cediel contó los motivos por los que no tiene pareja

Jessica Cediel volvió a abrir su corazón en las redes sociales, esta vez para contarles a sus fanáticos las razones por las que no tiene pareja actualmente. Los motivos de esta decisión los expuso en historias publicadas en su cuenta de Instagram, donde suma más de nueve millones de seguidores.

“En estos días mucha gente me ha preguntado por DM (mensaje directo) que por qué estoy soltera, que si tan linda y tan exitosa… ¿pero sola? Que qué tendrá, ¿será ella? Bueno, hoy me nació contestarles este tema, familia”, expresó la presentadora colombiana.

“Es simple y sencillo: decido estar soltera por ahora, porque me estoy guardando para mi futura pareja. Ese hombre que Dios tiene destinado para mí”, dijo en un mensaje claro y en el que resume cuáles son sus expectativas con respecto al amor.

Sin embargo, la bogotana también confesó que hay días en los que siente el deseo de tener una pareja sentimental.

“Obviamente, hay ofertas, gente linda, pretendientes. Pero prefiero estar quieta y esperar. Y no es del todo fácil… Hay días de días, hay días en los que estoy tranquila, otros en donde humanamente extraño demasiado a esa pareja, pero al final entiendo que el plan de Dios es perfecto. Y me apego a él y a su voluntad”, puntualizó.

Cabe recordar algunos de los novios que se le han conocido a Jessica Cediel. En primer lugar, está la mediática relación que tuvo hace años con el cantante Pipe Bueno, de quien dijo que superarlo no había sido una tarea fácil.

La también modelo tuvo una relación con el actor Juan Pablo Raba y la última pareja que se le conoció era el deportista Mark Roesch, con quien Jessica alcanzó a comprometerse, pero la relación terminó en medio de la polémica y batallas legales.

Jessica Cediel se ha consolidado como una de las mujeres colombianas más seguidas en las redes sociales. La presentadora ha estado en más de un formato de la televisión colombiana, pero lo cierto es que en los últimos años la bogotana se ha enfocado en la creación de contenido para sus redes sociales.

Cediel se ha vuelto tendencia, porque su caso ha sido uno de los más sonados en medio de los famosos y mortales biopolímeros.

Jessica Cediel: “Mi colita dice ‘ya no más, por favor, no más…”, impactante testimonio de la reconocida presentadora

La reconocida presentadora y actriz narró su desgarradora historia de dolor y traición tras una mala praxis médica en la inyección de biopolímeros. Ha tenido que hacerse cinco cirugías y ganó una casación en la Corte Suprema hace una semana, después de años luchando por una resolución a su caso.

En entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, Cediel habló de este difícil episodio en su vida.

Vicky Dávila (V. D.): Cierre los ojos y piense en el día más duro de estos 13 años, el que usted dijo “voy a tirar la toalla”, ¿o nunca existió?

Jessica Cediel (J. C.): Jamás pensé en tirar la toalla, jamás. El ver tu cuerpo mutilado es fuerte. Saber que te amputan gran parte del músculo es fuerte. Las curaciones, fuertes. En mi caso, hay mucha vulneración en la zona. Entonces, haz de cuenta que mi colita dice “ya no más, por favor, no más…”. En la primera cirugía, Óscar me sacó un plástico como una botella de agua corrugada negra, llena de músculo y de grasa. Es fuerte. No es de este planeta.

V. D.: Usted compartió unos videos muy impresionantes...

J. C.: Esos videos de las cirugías ya los puedo compartir porque ya los lloré, ya los digerí… Por eso dije, al final, lo voy a compartir, porque la gente te ve sonriendo, pero no saben qué pasa. La cirugía pasada, la primera de la cola abierta, sucedió cuando hice la película con Lokillo. Ahí yo tenía mis nalguitas abiertas. Grabé esa película de Dago García con fajas, con espumas. Todo el elenco fue divino conmigo. Y tú ves en la película a una Jéssica que está haciendo su personaje, pero nadie se imaginaba todo lo que estaba sucediendo en mi interior. Ahí pienso, la gente no puede ser tan inhumana, la gente no puede juzgar sin saber…