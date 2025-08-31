Denzel Washington se confiesa y sorprende a Hollywood con polémica declaración

A pesar de tener a sus espaldas una larga filmografía formada por más de 70 títulos, Denzel Washington entregó en los últimos días una declaración en medio de una entrevista que dejó a más de uno perplejo.

El dos veces ganador del Oscar reveló que no ve películas y está cansado de ellas en una entrevista para GQ con Spike Lee y ASAP Rocky, director y compañero de reparto respectivamente de uno de sus últimos proyectos, Del cielo al infierno, serie que llegará a Apple TV+ el próximo 5 de septiembre.

Tras citar sus secuencias favoritas de doble travelling con Dolly en las cintas de Lee, ASAP Rocky le preguntó a Washington por las suyas y fue entonces cuando este dio la sorprendente respuesta.

“No veo películas, tío. De verdad que no”, expresó el intérprete, provocando que sus compañeros estallaran en carcajadas. “¡Solo estoy siendo sincero contigo! ¡No veo películas, tío! No voy al cine. No veo películas”, añadió.

Cuando ASAP Rocky le preguntó si podía deberse a su trabajo, este replicó con un “probablemente”. “Sabes, estoy cansado de las películas”, explicó.

Al ser cuestionado sobre cuántas películas ha hecho, Washington aseguró que “demasiadas”, calculando unas 50, si bien el número real es mucho mayor (según IMDB, entre sus créditos se encuentran 67 de reparto, 15 de producción y 5 de dirección).

El intérprete ha aparecido en cintas como Philadelphia, Malcolm X, American Gangster, la saga The Equalizer o Gladiator II, entre otras.

Además de haber sido nominado en múltiples ocasiones a los premios de la Academia, Washington ganó un Oscar a mejor actor de reparto en 1990, por su papel en Tiempos de gloria, y otro en 2002, esta vez a mejor actor principal, por Training Day (Día de entrenamiento).

“Llevo mucho tiempo en esto, y hay veces en las que he ganado, pero no debería haber ganado y otras en que no gané pero debería haber ganado”, exponía el intérprete hace apenas unas semanas, en declaraciones al programa Jake’s Takes, asegurando también no estar demasiado interesado en los Oscar.