Desgarradora historia de Mafe Walker movió fibras; perdió a su hermano por dura enfermedad: “Hablar de eso es difícil”

No obstante, Mafe Walker fue blanco de una serie de publicaciones en los medios nacionales, a raíz de su ingreso en La casa de los famosos , donde compartió con otras celebridades colombianas como Martha Isabel Bolaños, La Segura, Diana Ángel, Sandra Muñoz, Miguel Melfi, Nataly Umaña, Karen Sevillano y Omar Murillo.

“Mi infancia fue muy especial, muchos valores, mis papás siempre han estado. Desde pequeña he tenido dones y en el colegio sufrí de bullying, si yo lo expresaba me tildaban de loca entonces yo me lo callaba”, mencionó en la charla con Carla Giraldo, mencionando un poco de cómo le afectó el trato de otros niños desde que era pequeña.