Desgarradora reacción de Emiro, tras la salida de Camilo Trujillo de ‘La casa de los famosos’; vivió doloroso momento

Tras el cierre de las votaciones, fue el actor quien recibió el porcentaje más bajo de apoyo por parte del público, lo que significó su salida definitiva del programa transmitido por el Canal RCN. Como parte de las recientes modificaciones en la dinámica, el eliminado no tuvo opción de asignar a otro participante para la tabla de nominación.

Sin embargo, la atención se posó en Emiro Navarro , quien no aguantó la tristeza al ver que Camilo Trujillo había quedado por fuera del juego. El colombiano rompió en llanto cuando vio entrar a Melissa Gate, pues sabía que su amigo no volvería.

En El After , Camilo Trujillo pudo ver a escondidas las palabras que le estaba enviando Emiro, soltando varias lágrimas por los gestos de cariño que le daban desde La casa de los famosos 2025 .

“Quiero decirle a Camilo que lo quiero mucho. Que gracias por enseñarme tanto. Que lo llevo en el corazón, que solo tú sabes. Vas a contar con un amigo, me vas a hacer mucha falta… no sé quién me ayudará a hacer las arepas en las mañanas. Te quiero, te voy a pensar siempre. Gracias por convertirte en alguien especial en mi vida”, comentó.