Mamá de Emiro Navarro expuso delicado tema que la atormenta; el joven enfrentaría cruda realidad: “No aguanto más”

“Quiero pedirles que paren en hate contra Emiro, no aguanto más tanto ataque, tantas cosas horribles y sucias que le dicen. Dicen que Emiro no representa a la Costa, y es que él no fue a eso, fue a representarse a él, lo que es él cómo ser humano”, dijo.

“Esto es un juego, no te lo tomes personal, no juegues sucio… Ya hay que parar tanta cosa, no aguanto más. Soy una madre y todo lo que dices en contra de mi hijo me duele. Basta de la homofobia”, agregó, basándose en la forma en la que le escribían, utilizando la orientación sexual de Emiro para generar ofensas.