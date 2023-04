Diva Jessurum dejó ver cómo se ve con su cabello natural luego de perderlo por el cáncer

Diva Jessurum es una de las periodistas de entretenimiento más famosas de Colombia. Ella es la cabeza de formatos como Se dice de mí y Expediente final, este último saca a relucir las muertes de las celebridades del país, en el que a través de investigación y entrevistas logra ofrecerle a los televidentes un panorama muy humano de los famosos que por una u otra razón muchos no conocen.

Diva ha sido una de las periodistas más incisivas de la farándula colombiana. Foto: Instagram @divajessurum. - Foto: Foto: Instagram @divajessurum.

El año pasado, la periodista barranquillera sorprendió al mundo de la farándula nacional al dar a conocer que había sido diagnosticada con cáncer. Fue un golpe muy fuerte para ella, pues tuvo que asimilar el hecho de tener que someterse a quimioterapias para poder vencer la enfermedad.

Como es conocido, este tratamiento tiene sus secuelas y una de ellas es la caída del cabello por lo agresivas que pueden llegar a ser las sesiones y lo potentes que son los medicamentos. Ahora la presentadora compartió con sus seguidores en las redes sociales cómo va su proceso y envió una profunda reflexión sobre lo que significa el cáncer para quienes lo padecen.

Notablemente feliz compartió por primera vez como se ve sin peluca. “Hoy he vivido uno de los días más emotivos e importantes de mi vida. Hace un año en plena lucha contra el cáncer perdí mi pelo completamente, parecía una rodilla”, fueron las palabras con las que la periodista costeña comenzó hablando de su proceso.

Verse al espejo era un momento muy complejo para ella. Su cabellera no estaba y en un mundo donde todavía juzgan por las apariencias ella se sentía como la villana de una película. “Cuando me miraba al espejo me sorprendía y siempre decía que me parecía al malo de Harry Potter”, dijo la famosa periodista.

La barranquillera habló sobre su proceso de cáncer. Foto: @divajessurum. - Foto: Foto: @divajessurum.

Hizo una especie de ritual con su cabello. Se despidió de él como cuando un viejo amigo le dice adiós a su más fiel compañero. “Cuando me calvié le di un beso a mi pelo, me despedí de él y le juré que algún día nos íbamos a volver a ver. No sabía de qué manera y cuándo iba a volver a pasar, solo sabía a quién le iba a pedir ayuda para recuperar esa parte de mi vida que se había ido”. Dijo y ahora su cabello volvió y es una señal de que el cáncer está erradicado. Ahora se siente feliz de tener una segunda oportunidad para vivir.

Después de toda esa dura experiencia que vivió, llegó a la conclusión de que el cáncer no es necesariamente una sentencia fatal. “Quiero decirle a la gente que el cáncer no es sinónimo de muerte, es sinónimo de segundas oportunidades y hoy estoy enfrentando un nuevo ciclo de una nueva oportunidad”, dijo a manera de llevarle un mensaje de aliento a aquellas personas a las que se les ha detectado esta patología.

“Cuando subí a verme al espejo todo lo tapó, fue una sorpresa para mí y de fondo la vida me sonó la canción ‘Volví a nacer’ de Carlos Vives y le dije Víctor ¿Qué es esta canción?, y así fue. Hay una vida más allá del cáncer y sí se puede”, concluyó la experimentada periodista.

Diva Jessurum compartió recientemente un emotivo video en Instagram. - Foto: Instagram

Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y muchos de los seguidores de la famosa periodista le han mandado sus mejores energías y se han mostrado felices por ver el avance en materia de salud que ha tenido la barranquillera.

Diva Jessurum ahora se ha convertido en un gran ejemplo de superación para otras personas que se han visto afectadas por enfermedades que de una u otra forma han cambiado su vida.