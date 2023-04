Dos actrices de ‘Yo soy Betty, la Fea’ confesaron que no pueden realizar ninguna escenificación de sus personajes, ¿por qué?

Yo soy Betty, la Fea es una de las novelas más recordadas por los colombianos, y ha sido tanto su éxito que ha sido retransmitida e incluso tiene varias versiones que se han grabado y producido en otros países.

El martes 25 de abril, dos de las actrices más importantes de la novela colombiana, estrenada en el año 1999, fueron entrevistas en la emisora Tropicana. En medio de la charla, los locutores les pidieron a Lorna Cepeda y a Natalia Ramírez que personificaran sus papeles en la novela, especialmente el de Patricia Fernández, que encarnó Lorna y que se hizo famoso con su frase “Marce, la pobreza me está respirando en la nuca”.

'Betty la Fea' fue trasmitida por primera vez en el año 1999. - Foto: Redes sociales

Pero para sorpresa de los locutores y oyentes, las actrices fueron enfáticas en mencionar que no pueden interpretar a sus personajes en ningún tipo de espacio, ya que estos son propiedad del Canal RCN. “Tú sabes, ¿cuál es el rollo?, que tiene derechos, no nos dejan nada, los personajes son de RCN”.

Lorna aprovechó para decir que está muy agradecida con los televidentes y con el amor que le han brindado a su personaje, sin embargo, dejó claro que no puede hacer ningún tipo de personificación que haga alusión a Patricia Fernández, a menos de que cuenta con una autorización previa otorgada por el Canal RCN.

“Es muy lindo, que chévere que uno pudiera hacer esta cosa para la gente y todo, pero no lo puedes hacer, me encantaría, pero no puedo”, enfatizó.

'Betty la Fea' fue una de las novelas más vistas por los colombianos. - Foto: Fotomontaje SEMANA

En medio de su entrevista, Lorna aprovechó para contarle a los oyentes que recientemente participó en un concurso de baile en Costa Rica, pero tuvo inconvenientes cuando los realizadores le indicaron que querían que saliera bailando disfrazada de Patricia Fernández; la actriz les contó que para poder llevar a cabo dicha idea debían contar con la aprobación del canal mencionado anteriormente.

“Yo ahorita me fui a Costa Rica y estuve en Dancing with the stars, que además me lo gané, y para la final ellos querían hacer la milonga de Betty y yo vestida de la Peliteñida. Ellos tuvieron que llamar a pedir permiso, un mundo de cosas y de procesos. Les dieron el permiso y solo para televisión, no para Facebook u otros canales, señal totalmente cerrada. Eso tiene su autoría y protecciones”, explicó.

Por su parte, Natalia Ramírez aclaró que cuando se llevó a cabo la obra de teatro inspirada en la novela, los actores contaron con la aprobación del Canal RCN incluso ellos participaron en su realización. “Eso lo hicimos con permiso y RCN tenía la participación”, mencionó Ramírez.

En medio de la conversación, las actrices también confesaron que pese a que la novela sea retransmitida o este en una plataforma de streaming, los actores no reciben ningún tipo de regalías: “A los artistas se les paga es por el derecho de transmisión pública que va en las repeticiones”indicó Natalia, por su parte, Lorna Cepeda agregó “nosotros no tenemos regalías”.

Lorna agregó que algunos de los actores han conciliado con el canal para tener algunas regalías por los derechos de transmisión pública, medida que la beneficio a ella también, según contó y agregó que siempre ha acompañado y apoyado a sus compañeros en medio de todas estas gestiones, incluso sin tener mucho conocimiento del tema.

'Betty la Fea' ha sido transmitida en más de 180 países y ha sido doblada a 25 idiomas. - Foto: RCN televisión

“Han hecho demasiado en la sociedad de gestión, de verdad que me les quito el sombrero porque ha sido increíble como ellos han luchado, han defendido y tenemos unos pagos justamente por lo que dijo Natalia y ellos lo lucharon. Allá yo también me encampané, yo no entendía mucho, pero dije aquí estoy”, dijo.