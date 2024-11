Dos pesos pesos pesados del reguetón se unen en ‘Deportivo’; así suena lo nuevo de Blessd y Anuel AA

La producción de Deportivo se hizo bajo la dirección de una fórmula que no falla: Blessd junto a Daniel Oviedo, un productor y compositor nacido en Medellín, reconocido en el medio como Ovy on the Drums. El video del tema musical se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, de manos de la productora audiovisual Dypa Films.

La historia de Blessd

“Entraba a trabajar a la una de la mañana y no tenía un buen celular. Tenía uno con la pantalla quebrada, no tenía nada, entonces me tenía que valer de un amigo con iPhone para que el video quedara bonito y así subirlo a redes de celular de él. Lo subí a las 11 de la noche y me subí a pie desde el estudio hasta mi casa y cuando me levanto a las 2 de la mañana veo que el video está viral en redes aquí en Medellín”, relató Blessd, quien desde sus inicios hizo del eslogan ‘Hecho en Medellín’ su sello personal.