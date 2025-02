“Sin embargo, quiero compartir con ustedes que, a partir de este 18 de febrero, ya no estaré al aire en el matutino de RCN, pues un nuevo desafío en televisión ha tocado a mi puerta, y he decidido aceptarlo con mucha emoción. Sé que muchos tienen dudas, especialmente quienes me siguen en Olímpica Stéreo y han acompañado mi camino en la organización radial Olímpica durante los últimos nueve años. Quiero aclararles, con total tranquilidad, que sigo firme en la radio. Obviamente, bebés, no puedo dejar de hacer radio, soy una mujer de radio y seguiré conectando con ustedes a través de este medio que tanto amo”, agregó, según recogió Pulzo.