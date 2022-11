El cantante J Balvin no se presentará en el Mundial de Qatar, estas son sus razones

J Balvin, uno de los mayores exponentes de la música latina urbana, estaba confirmado como una de las estrellas invitadas al evento de fútbol más importante del mundo, el Mundial de Qatar 2022, que vivirá un desarrollo atípico porque se llevará a cabo en una época del año poco común, ya que, normalmente se celebraba entre junio y julio.

El cantante de música urbana llevaría su música y se presentaría en una de las seis noches de espectáculos musicales en el Doha Golf Club, el 24 de noviembre, pero esto ya no será así debido a que J Balvin ya no estaría en tarima por la difícil situación de Derechos Humanos que se ha conocido recientemente.

Noticias RCN dio a conocer que tuvo comunicación con el representante del cantante paisa y que se conoció que no estará en Qatar 2022, por los malos tratos que reciben las mujeres, los trabajadores migrantes y la comunidad LGBTIQ+ en este territorio.

Cabe resaltar que J Balvin no es el único colombiano que ha rechazado presentarse en este importante evento, pues la barranquillera Shakira también se ha unido a esto y no estará en la inauguración como se había dicho.

Todo se debe a las críticas que ciertos sectores de la prensa, la comunidad internacional e importantes artistas han realizado por la escogencia de Qatar como sede de la más importante cita del fútbol en el planeta.

Por celebrarse en un país que restringe los derechos de las mujeres. Por promover leyes que convierten en delito las relaciones LGBTI. Por el maltrato que han recibido los obreros migrantes encargados de la construcción de los estadios, varios de los cuales perdieron la vida.

Es que desde que se anunció como sede de la más importante cita futbolística del mundo en 2020, elegido por encima de Australia, Corea, Estados Unidos y Japón, el Mundial de Qatar ha estado rodeado de polémica.

Otros artistas que han rechazo estar en Qatar

A artistas como Dua Lipa (cuya presentación también había sido anunciada para la gala inaugural), Rod Stewart, Toni Kross e Ibai Llanos les han sobrado motivos para negarse a ofrecer conciertos en el Mundial de Qatar que arranca este domingo.

La británica dijo a través de su cuenta de Instagram, “No voy a actuar y nunca he estado involucrada en ninguna negociación para actuar. Animaré a Inglaterra desde la distancia”, puntualizó.

Lo propio hizo Rod Stewart, que rechazó la tentadora cantidad de un millón de dólares por cantar sus éxitos en el Mundial. En una entrevista en The Sunday Times, el músico reveló que le habían hecho una oferta por su presentación, pero que decidió no hacerlo: “Me ofrecieron más de un millón de dólares. Lo rechacé. No me parecía correcto ir. Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas”, confesó el artista de 77 años.

Las reglas para quienes asistan al Mundial de Qatar 2022

Con respecto al Mundial, Qatar tiene una serie de prohibiciones bastante estrictas y que por ningún motivo se pueden incumplir, porque las consecuencias pueden ser graves. Por lo tanto, son temas que todos los turistas que arribarán a este territorio a disfrutar del mejor torneo de fútbol deben tener muy en cuenta si no quieren sufrir ningún percance en torno a estos asuntos.

En este sentido, en Qatar-2022, debido a la ley islámica que rige este país, está totalmente prohibido para locales y para aquellos que lleguen desde otras naciones: el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública; no se permiten las expresiones afectivas de personas del mismo sexo, y el sexo fuera del matrimonio está restringido y conlleva una pena de prisión alrededor de 7 años.