Presentador de ‘La Red’ filtró ensayo de inauguración del Mundial Qatar 2022

Por estos días, el tema de la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022 es uno de los más comentados en redes sociales debido a que se llevará a cabo este domingo 20 de noviembre en el estadio de Al Khor, en la ciudad de Jor, con la participación de destacados artistas como los colombianos Shakira y J Balvin, según informaron desde la cuenta de Twitter de World Music Awards.

Pese a que la cantante británica Dua Lipa aclaró que no haría parte de la lista de artistas que se presentará en este importante evento deportivo, explicando la razón principal de su decisión a través de las historias de su cuenta personal de Instagram, todavía son miles de personas amantes del fútbol y de la música las que están a la expectativa de lo que será el show previo al partido entre el anfitrión y la Selección de Ecuador.

Mientras tanto, algunos periodistas de diferentes medios de comunicación han tenido la oportunidad de estar al tanto de las preparaciones de la Copa del Mundo, motivo por el que uno de los presentadores del canal Caracol La red ―enviado especial―, Frank Solano, no dudó en presumir que tiene este privilegio y dejó ver más de la cuenta.

El presentador de La red reveló detalles de un importante evento

Frank Solano se mostró muy emocionado de poder estar en Qatar y desde su cuenta de Instagram dio a conocer un adelanto especial de lo que será la fiesta futbolera, causando revuelo entre sus seguidores. En las imágenes el comunicador dejó ver los drones que, al parecer, se llevarán todas las miradas de los espectadores con un show en el cielo que terminaría formando la figura del trofeo que se llevarán los campeones.

Minutos antes, también dejó ver su emoción de viajar al país árabe, al ingresar al avión. “Vamos a ponerle miradas diferentes a Catar 2022. Amigos míos, comienza el ‘Desafío Catar 2022′. Yo, que ‘amo tanto el fútbol’”, expresó en su red social.

Otro artista que rechaza al Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 iniciará en medio de las duras críticas por la presunta violación de derechos humanos, el recibimiento a los miembros de la comunidad LGBTI+ y las incontables restricciones que tendrán los aficionados por cuenta de factores culturales en contravía a lo que normalmente se suele ver en la antesala a una cita orbital.

La organización ha tenido que lidiar contra las protestas de activistas y famosos, que han levantado su voz en contra de la sede elegida hace casi una década por la Fifa. A esa larga lista de críticos se sumó en las últimas horas el cantautor británico Rod Stewart, famoso por haber sido vocalista de las bandas The Jeff Beck Group y Faces.

Según dijo en una entrevista para The Sunday Times, recibió una llamada del Mundial de Qatar para hacer parte del show musical, sin embargo, decidió declinarla a raíz de los escándalos que se han destapado en torno al torneo. “Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses por tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, dijo, sumándose a Dua Lipa, otra artista reconocida mundialmente que decidió decirle ‘no’ a los organizadores.

A pesar de la infinidad de ‘dardos’ en contra del emirato, la Copa del Mundo sigue en pie y se desarrollará como está estipulado, aún con la amenaza de protestas que se harán sentir seguramente desde el próximo domingo 20, cuando la pelota ruede en el partido inaugural entre la anfitriona y su similar de Ecuador.

Por su parte, aún no se conoce el orden en el que los artistas invitados saldrán a escenario, detalles que se irán conociendo en el transcurso de la semana, entendiendo el hermetismo de la organización con el espectáculo que tienen preparado para darle la bienvenida a una copa del mundo inédita, que se realizará por primera vez en un país de medio oriente.

De hecho, Shakira no sería la única colombiana en escena, pues J Balvin también tiene programada una presentación por los días del Mundial en Qatar, por lo que no sería raro verlo en alguna de los eventos preparados por la Fifa. Al reguetonero también le han llegado cientos de reclamos de fanáticos que le piden no asistir a Qatar 2022 como rechazo a la muerte de obreros durante la construcción de los estadios, entre otras cuestiones que ‘ensucian’ la celebración del Mundial.