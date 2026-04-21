“El cuerpo después de todo”: Valeria Castro revela en SEMANA los detalles de su nuevo álbum y su esperado regreso a Bogotá

A sus 25 años, Valeria Castro se ha consolidado como una de las voces más auténticas de la escena musical en español. Tras el éxito de su álbum debut, Con cariño y con cuidado, que le otorgó nominaciones a los Latin Grammy y los Premios Goya, la cantautora canaria regresa con un proyecto que explora la fragilidad humana y la resiliencia. En entrevista exclusiva con Revista Semana, Castro profundizó en el trasfondo de su nuevo trabajo discográfico, titulado 'El cuerpo después de todo’, y los detalles de su gira mundial que tendrá una parada imperdible en la capital colombiana.

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El nuevo álbum de Castro no es solo una colección de canciones, sino un ejercicio de introspección profunda. Según explicó la artista, el disco “vertebra sobre la experiencia personal de una frente al mundo” y cómo las emociones impactan físicamente en el ser humano. “Trata de desamores, de amores, pero también de complejos y del silencio frente a la soledad”, señaló la cantante durante la entrevista.

Valeria Castro revela los detalles de su nuevo álbum Foto: x

Para Castro, este trabajo busca poner en valor lo que queda en el cuerpo tras atravesar crisis o procesos emocionales intensos. El proyecto fue producido por el reconocido Carles “Campi” Campón, ganador de ocho Latin Grammys y colaborador de figuras como Jorge Drexler y Natalia Lafourcade.

Este trabajo discográfico se compone de 11 canciones que se convierten en 35 minutos de un viaje introspectivo entre el folk y el pop. El álbum destaca por su cuidada narrativa, que comienza con la introspección de “Devota” y cierra con un mensaje de autoaceptación en “Sobra decirte”.

Tracklist oficial:

Devota La soledad (Primer sencillo del álbum) Tiene que ser más fácil Honestamente Debe ser (Colaboración especial con Sílvia Pérez Cruz) El cuerpo después de todo (Tema que da título al disco) El tiempo que no estés Sentimentalmente Distinto Parecido a quererte Sobra decirte

Esta evolución artística se ve reflejada en su primer sencillo, La Soledad, una pieza que, en palabras de su directora Joana Colomar, retrata la “sencilla complejidad” de la existencia femenina.

Uno de los aspectos que más ha sorprendido de la trayectoria de Valeria Castro es su formación académica en biotecnología. Aunque actualmente la música ocupa la totalidad de su carrera, la artista reconoce que su “vena científica” influye directamente en su proceso creativo.

“La biotecnología de las emociones es saber que hay un pequeño porqué a esto que sentimos. Me ayuda a buscar explicaciones emocionales, pero lógicas, a lo que nos está ocurriendo”, afirmó a Semana.

Esta dualidad le permite abordar la composición desde un ángulo visceral pero estructurado, entendiendo que las emociones, por intensas que sean, también forman parte de un proceso biológico y temporal que, eventualmente, “también pasará”.

En un contexto donde la inmediatez de las redes sociales y la velocidad de la industria suelen pasar factura a los artistas, Castro compartió su visión sobre la importancia de detenerse. Tras una pausa necesaria en su carrera, la intérprete de La Soledad enfatizó que priorizarse a uno mismo es, simplemente, “ser humano”.

Para ella, las canciones funcionan como una herramienta terapéutica que permite “poner en el consciente lo que trae el subconsciente”. En este sentido, la música se convierte en un espejo donde tanto ella como su público pueden verse reflejados y encontrar un refugio frente a la rapidez del mundo actual.

Colombia ocupa un lugar privilegiado en la agenda de Valeria Castro. Su gira, que recorrerá 17 países, incluye una esperada presentación en el Teatro Libre de Bogotá el 21 de Abril, la artista confirmó su entusiasmo por reencontrarse con el público colombiano.

El show en Bogotá contará con un formato especial: tres mujeres multi-instrumentistas en escena. Castro estará acompañada por María la Flor y Paula Vega. “Esa imagen de tres mujeres en un escenario no es algo que se suela dar; es uno de los espectáculos más bonitos de esta gira”, aseguró la cantante. Además de los temas de su nuevo álbum, la artista adelantó que los asistentes podrían escuchar algunas “perlitas” inéditas en las que ya se encuentra trabajando.

Su capacidad para colaborar con leyendas como Alejandro Sanz, Julieta Venegas y Silvana Estrada la sitúa hoy como una de las voces imprescindibles de la música en español, capaz de transformar lo invisible en canciones que calan profundamente en el alma de su generación.