Yeison Jiménez dejó más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita y los tres álbumes póstumos que vienen

A casi un mes del fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, su productor de confianza, Georgy Parra, confirmó la existencia de un vasto archivo de material inédito. El equipo técnico y la familia del artista coordinan el lanzamiento de más de 50 canciones que definirán su legado póstumo.

“Uno no despide a un amigo entre risas y burlas... migajera”: la peinada de Juliana Calderón tras ataque de Aida Victoria Merlano

El fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo, dejó un vacío en la música popular colombiana. Sin embargo, el impacto de su carrera parece lejos de extinguirse. Recientemente, el productor musical Georgy Parra reveló en una entrevista que el intérprete de “Aventurero” dejó un inventario musical suficiente para nutrir la industria durante los próximos años.

‘Dime que sí’: el primer paso de un archivo histórico

El pasado 5 de febrero se hizo público el tema “Dime que sí”, la primera pieza póstuma lanzada tras el deceso del artista. Según explicó Parra, este lanzamiento no fue fortuito ni producto de una decisión apresurada.

“El lanzamiento de ‘Dime que sí’ se da porque Yeison, en vida, firmó todo; lo negociamos y dejamos todo listo”, afirmó el productor, subrayando que el respaldo legal y el consentimiento de la familia han sido los pilares de este proceso.

La producción de esta canción incluyó un componente técnico particular: el uso moderado de inteligencia artificial. Parra detalló que se utilizaron tomas de voz reales grabadas por Jiménez antes de diciembre de 2025 para pulir la calidad del audio, decidiendo mantener la voz al desnudo en el inicio del tema como un gesto de honestidad artística hacia sus seguidores.

Un inventario en expansión: más de tres álbumes en camino

La magnitud del material resguardado en el estudio es considerable. Georgy Parra estima que el archivo contiene canciones para producir más de tres álbumes completos.

“Estamos haciendo todo el escaneo de las canciones. Creo que puede ser incluso un poco más de 50”, agregó el productor.

Este catálogo no solo incluye el género popular que consagró a Jiménez, sino también exploraciones en ritmos latinos y fusiones regionales. Entre las piezas más destacadas se encuentran:

“Sin testigos” : Descrita por Parra como un “híbrido interesante” con un “swing latino”.

: Descrita por Parra como un “híbrido interesante” con un “swing latino”. “Pedazos” : Una colaboración grabada junto a la artista Natalia.

: Una colaboración grabada junto a la artista Natalia. Colaboraciones internacionales: Registros con figuras como Lenin Ramírez y El Flaco.

El papel de la familia y el sueño de los Latin Grammy

Shakira conquista la Fórmula 1: la barranquillera ratifica su reinado en los grandes escenarios del deporte

La administración de este patrimonio artístico ha quedado en manos de la familia de Jiménez. Tras una reunión clave entre los herederos y el equipo de producción, se acordó que cada publicación será consensuada para preservar la esencia y la memoria del cantante. El objetivo principal es honrar los planes que el artista tenía trazados para 2026, año en el que proyectaba una fuerte presencia en los Latin Grammy.

“El sueño de este año era tirar todo y organizar para los Grammys”, señaló Parra, reafirmando que el cronograma de lanzamientos buscará cumplir con las metas profesionales que el caldense no pudo concretar en vida.

Contexto y homenajes

A pesar de su estrecha relación profesional, Parra aclaró que no formó parte de la organización de los homenajes masivos realizados en Bogotá tras el accidente del 10 de enero. No obstante, enfatizó su disposición para acompañar a la familia en la gestión técnica de la obra.

La música popular colombiana enfrenta ahora el reto de gestionar un legado que, por su volumen y diversidad, promete mantener a Yeison Jiménez vigente en las listas de reproducción, transformando el duelo en un fenómeno discográfico sin precedentes en el género.